Привлечь внимание молодежи к историко-культурному наследию и развить ее творческий потенциал — такую задачу призван решать республиканский конкурс «Мир в душе — мир в стране», который прошел уже во второй раз. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя жюри конкурса Павел Сапотько.

«В Год исторической памяти актуально стимулировать интерес детей к теме нашего культурного достояния. В своих конкурсных работах дети рисовали в основном храмы Беларуси, а практически все они являются историко-культурной ценностью», — отметил заместитель председателя жюри.

По его словам, участники конкурса часто рисовали храмы их городов и деревень. «В работах были представлены и католические храмы, и православные церкви, и неизвестные храмы православных приходов, и, конечно, наши знаковые достопримечательности, которые являются памятниками историко-культурного наследия. Чаще всего на рисунках встречались Свято-Успенский Жировичский монастырь, Свято-Евфросиниевская церковь, Софийский собор, храм святой праведной Софии Слуцкой и некоторые другие. Но вместе с тем совершенно разный подход к исполнению, разное видение. Это касается колористики, техники, восприятия памятников наследия», — рассказал Павел Сапотько.

В республиканском конкурсе «Мир в душе — мир в стране» принимали участие учащиеся средних школ, гимназий, художественных колледжей, школ искусств, центров дополнительного образования и художественных студий. «Важно отметить, что по итогам данного конкурса в сентябре будет издан альбом, который будет посвящен межконфессиональному согласию в Беларуси и Году исторической памяти. А в преддверии Международного дня мира мы организуем презентацию этого альбома на церемонии награждения лауреатов и победителей нашего конкурса», — сообщил заместитель председателя жюри.

«В альбоме будут опубликованы все работы, прошедшие на республиканский уровень, а также часть работ, прошедших отборы на районном и областном уровнях. Мы делаем это с целью разнообразить издание, чтобы в нем можно было увидеть изображения храмов разных конфессий. Ведь этим конкурсом мы хотели показать гармоничное сосуществование разных религий в Беларуси. В целом популяризация ценностей межконфессионального диалога и межкультурного согласия — это одна из приоритетных задач», — дополнил Павел Сапотько.

Республиканский конкурс «Мир в душе — мир в стране» проводился в номинациях «Стихотворение», «Проза», «Живопись» в три этапа: районный, областной и республиканский. 9 июня прошло заседание жюри конкурса в номинации «Живопись». В 2022 году конкурс проходит во второй раз. Он организован в рамках программы патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы. Всего в трех номинациях на конкурс поступило более 5 тыс. работ