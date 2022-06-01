ЛЕТНИЙ АМФИТЕАТР
13 ИЮЛЯ, среда
|20:30
|УВЕРТЮРА К ФЕСТИВАЛЮ 0+
«ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ ЦИРК»
Артисты Белорусского государственного цирка и гости в сопровождении циркового оркестра под управлением Юрия ДОВАЛЬЦОВА.
|1, 4 сектор – 25.00*, 50.00, 60.00 рублей, 2, 3 сектор – 65.00, 75.00 рублей,
5, 10 сектор – 25.00, 35.00, 55.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00, 50.00 рублей,
7 сектор – 50.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.
14 ИЮЛЯ, четверг
|20:30
|ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
XXXI Международного фестиваля искусств
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+
Григорий ЛЕПС, Сергей БЕЗРУКОВ, Таисия ПОВАЛИЙ, Анатолий ЯРМОЛЕНКО и ансамбль “СЯБРЫ”, арт-группа «ХОР ТУРЕЦКОГО», Денис МАЙДАНОВ, ВИТАС, GALIBRI & MAVIK, Алина АРТЦ, ЗАРА, Олег ШАУМАРОВ, Александр СОЛОДУХА, Руслан АЛЕХНО, Ладислав БУБНАР, Вреж КИРАКОСЯН, РУХИЯ, Яна КЛЯВИНЯ, группа «ЗЕМЛЯНЕ», ДиДюЛя, группа “ARABESQUE”, ЭММА М, Алишер КАРИМОВ, ансамбль «ОРИЗОНТ», Марио Стефано ПЬЕТРОДАРКИ, Елена СПИРИДОВИЧ, Аглая ШИЛОВСКАЯ, Дмитрий ДЮЖЕВ, Ирина ЕФРЕМОВА, Алёна ЛАНСКАЯ, Ирина ДОРОФЕЕВА, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г. И. ЦИТОВИЧА, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, группы «АУРА», «СТАТУС», Карен КАРАПЕТЯН, ТЕО, Наталья ТАМЕЛО, Дмитрий КОЧЕРОВСКИЙ, солисты Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь, Андрей ПАНИСОВ, Ксения ГАЛЕЦКАЯ, Ангелина ЛОМАКО, Артём СКОРОЛЬ, Константин МАЗУРКЕВИЧ, Мария МАГИЛЬНАЯ, Елисей КАСИЧ, театр-студия «НЕПОСЕДЫ», Елизавета ДОЛЖЕНКОВА, Лев БАКИРОВ, Майя СИВЕЦ, Виктория АЛЕШКО, Нина МОЖЕЙКО, Даниил ЖДАНЬКО, Анастасия ДОНЧЕНКО, Глеб КАЗЛЕНКО, Наталия НАРЫШКИНА, государственный казачий ансамбль песни и танца «СТАВРОПОЛЬЕ», музыканты Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И. ЖИНОВИЧА, ансамбль танца, музыки и песни «БЕЛЫЕ РОСЫ», вокальный квартет “PER4MEN”, фольклорная группа «КУПАЛИНКА», народный ансамбль «НЕСВИЖСКИЕ ЛОЖКАРИ», ансамбль бандуристов “ВЕРБІЧЕНЬКА”, театр песни “СЯБРЫНКА”, хореографический ансамбль «ЗОРЬКА», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», балет Ольги ШАМРОВОЙ, проект “KEVL PRODUCTION”, танцевальный проект “2WEEKS” и другие.
|1, 4 сектор – 60.00*, 145.00, 165.00 рублей, 2, 3 сектор – 190.00, 210.00 рублей,
5, 10 сектор – 60.00, 95.00, 145.00 рублей, 6, 9 сектор – 95.00, 125.00 рублей,
7 сектор – 135.00 рублей, 8 сектор – 60.00 рублей.
15 ИЮЛЯ, пятница
|20:30
|Гала-концерт «СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИГЛАШАЕТ…»
в рамках Дней Союзного государства 6+
|1, 4 сектор – 25.00*, 50.00, 60.00 рублей, 2, 3 сектор – 65.00, 75.00 рублей,
5, 10 сектор – 25.00, 35.00, 55.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00, 50.00 рублей,
7 сектор – 50.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.
В ночь с 15 на 16 июля
|01:30
|«ЗОЛОТОЙ ХИТ» 16+
Илона БРОНЕВИЦКАЯ, IN-GRID, группы «НА-НА», «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ», «ЗЕМЛЯНЕ», “ARABESQUE”, «ОРИЗОНТ», «БОЖЬЯ КОРОВКА», «ДЮНА», ансамбль “ВЕРАСЫ”, другие.
|1, 4 сектор – 32.00*, 65.00, 75.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 95.00 рублей,
5, 10 сектор – 32.00, 45.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 45.00, 60.00 рублей,
7 сектор – 65.00 рублей, 8 сектор – 32.00 рубля.
16 ИЮЛЯ, суббота
|21:30
|XXXI Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК». 6+
Первое отделение: участники конкурса исполняют СЛАВЯНСКИЙ ХИТ в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь п/у Виталия КУЛЬБАКОВА.
Второе отделение: Народная Артистка России, кавалер орденов Дружбы и Почёта Лариса ДОЛИНА с сольной программой, приуроченной к празднованию творческого и сценического 50-летнего юбилея!
В программе гости артистки: Александр ПАНАЙОТОВ, Руслан АЛЕХНО, Александр ЕЛОВСКИХ и другие.
|1, 4 сектор – 25.00*, 50.00, 60.00 рублей, 2, 3 сектор – 65.00, 75.00 рублей,
5, 10 сектор – 25.00, 35.00, 55.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00, 50.00 рублей,
7 сектор – 50.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.
17 ИЮЛЯ, воскресенье
|17:30
|“НАТХНЕННЕ ЖЫЦЦЯ”
Гала-концерт мастеров искусств Беларуси 6+
Анатолий ЯРМОЛЕНКО и ансамбль “СЯБРЫ”, Владимир ПРОВАЛИНСКИЙ, Ирина ДОРОФЕЕВА, Алёна ЛАНСКАЯ, Юлия БЫКОВА и группа «АУРА», ЖАНЕТ, ТЕО, Ольга РЫЖИКОВА, Александра ГАЙДУК, Евгений КУРЧИЧ, Екатерина МУРАТОВА, Андрей ПАНИСОВ, Даниил МЫШКОВЕЦ, Ангелина ЛОМАКО, Ксения ГАЛЕЦКАЯ, Иван ЗДОНЮК, арт-группа «БЕЛАРУСЫ», Леуш ЛЮБИЧ, Zina BLESS, сёстры ГРУЗДЕВЫ, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, Белорусский государственный хореографический ансамбль «ХОРОШКИ», Андрей СЕЛЮТИН, Марта ДАНУСЕВИЧ, Тарас ПРИСЯЖНЮК, Никита КОСТЮКЕВИЧ, Ольга КОЛЕСНИКОВА, Екатерина МЕДВЕДЕВА, Артём ПИНЧУК, Андрей КУНЕЦ, Ангелина ЯРОЩУК, Ольга БУЛАЙ, солисты Минского государственного колледжа искусств под руководством Елены АТРАШКЕВИЧ, музыкальная капелла «СОНОРУС», ансамбли «ВЕРАСЫ», “КРЫЖАЧОК”, «ЗОРЬКА», “СВЯТА”, “ЧАБАРОК”, «ДЕБЮТ», «КАРУСЕЛЬ», студия искусств «МАЛИНОВКА BY СПАМАШ», шоу-театр Татьяны ПАНОВОЙ “ХВІЛІНКА”, балет Ольги ШАМРОВОЙ, балет Романа КОВАЛЁВА, ансамбль кафедры хореографии БГУКИ под руководством Светланы ГУТКОВСКОЙ, танцевальные проекты “КРОК”, “FUSION”, “NEXT”, «МЕРЕНГИ», Екатерина ТИШКЕВИЧ, Руслан ЧЕРНЕЦКИЙ и другие.
|1, 4 сектор – 25.00*, 50.00, 60.00 рублей, 2, 3 сектор – 65.00, 75.00 рублей,
5, 10 сектор – 25.00, 35.00, 55.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00, 50.00 рублей,
7 сектор – 50.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.
|21:30
|ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
XXXI Международного фестиваля искусств
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+
Лариса ДОЛИНА, Елена ВАЕНГА, Владимир ПРЕСНЯКОВ, Наталья ПОДОЛЬСКАЯ, Анатолий ЯРМОЛЕНКО, IN-GRID, группа «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ», группа «ОРИЗОНТ», Микаэла РОУЗ, ЖАНЕТ и ЛАУРА, ТЕО, Ольга РЫЖИКОВА, Алина АРТЦ, участники XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК» в сопровождении шоу-балета “TODES” и другие.
|1, 4 сектор – 50.00*, 110.00, 125.00 рублей, 2, 3 сектор – 140.00, 155.00 рублей,
5, 10 сектор – 50.00, 70.00, 110.00 рублей, 6, 9 сектор – 70.00, 95.00 рублей,
7 сектор – 105.00 рублей, 8 сектор – 50.00 рублей.
18 ИЮЛЯ, понедельник
|22:00
|Гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ… 15 ЛЕТ НА «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ В ВИТЕБСКЕ» 16+
Елена ВАЕНГА, Андрей НИКОЛЬСКИЙ, Владислав МЕДЯНИК, Ирина КРУГ, Виктор РЫБИН и Наталья СЕНЧУКОВА, Рада РАЙ, Евгений КЕМЕРОВСКИЙ, Ислам ИТЛЯШЕВ, Эдуард ИЗМЕСТЬЕВ, Татьяна ТИШИНСКАЯ, Владимир ЖДАМИРОВ, Анатолий ПОЛОТНО и Федя КАРМАНОВ, Валерий КУРАС, Алёна ПЕТРОВСКАЯ, Евгений ГРИГОРЬЕВ (ЖЕКА), Катерина ГОЛИЦЫНА, Александр МАРЦИНКЕВИЧ и его «КАБРИОЛЕТ», Татьяна ЧУБАРОВА, Михаил ЯЦЕВИЧ, Виктор ДОРИН, Тамара КУТИДЗЕ, группы «ЛЕСОПОВАЛ», «ВОРОВАЙКИ», «ОРИЗОНТ», “KODI”, оркестр Михаила ЯНИСА, шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», а также артист из народа – участник проекта «О ЧЁМ ПОЁТ СТРАНА» на Шансон ТВ – Игорь КРАНОВ и другие.
|1, 4 сектор – 32.00*, 65.00, 75.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 95.00 рублей,
5, 10 сектор – 32.00, 45.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 45.00, 60.00 рублей,
7 сектор – 65.00 рублей, 8 сектор – 32.00 рубля.
Концертный зал «ВИТЕБСК»
13 ИЮЛЯ, среда
|14:00
|XX Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК». День первый. 6+
Выступление участников конкурса с песней композитора страны на родном языке страны.
|Партер А – 12.00, 15.00 рублей, партер В – 10.00*, 12.00 рублей,
ложа – 10.00 рублей, балкон – 7.00 рублей.
14 ИЮЛЯ, четверг
|14:00
|XX Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК». День второй. 6+
Выступление участников конкурса с песней на выбор.
|Партер А – 12.00, 15.00 рублей, партер В – 10.00*, 12.00 рублей,
ложа – 10.00 рублей, балкон – 7.00 рублей.
|18:00
|Сергей БЕЗРУКОВ
«И ЖИЗНЬ, И ТЕАТР, И КИНО» 6+
|Партер А – 65.00, 70.00 рублей, партер В – 58.00*, 62.00, 65.00 рублей,
ложа – 58.00 рублей, балкон – 50.00, 55.00 рублей.
15 ИЮЛЯ, пятница
|14:00
|XX Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК». 6+
Церемония награждения и гала-концерт.
|Партер А – 22.00, 25.00 рублей, партер В – 15.00, 18.00, 22.00 рубля,
ложа – 15.00 рублей, балкон – 12.00 рублей.
|19:00
|Государственный казачий ансамбль песни и танца
«СТАВРОПОЛЬЕ» 6+
Программа «КАЗАЧИЙ КРАЙ»
|Партер А – 40.00, 45.00 рублей, партер В – 30.00*, 35.00, 40.00 рублей,
ложа – 30.00 рублей, балкон – 20.00, 25.00 рублей.
16 ИЮЛЯ, суббота
|18:00
|КОНЦЕРТ ПРИЗЁРОВ Международных конкурсов исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК»
в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Беларуси п/у Максима РАССОХИ
в рамках Дней Союзного государства 6+
|Партер А – 40.00, 45.00 рублей, партер В – 30.00*, 35.00, 40.00 рублей,
ложа – 30.00 рублей, балкон – 20.00, 25.00 рублей.
17 ИЮЛЯ, воскресенье
|18:00
|Елена ВАЕНГА 6+
|Партер А – 65.00, 70.00 рублей, партер В – 58.00*, 62.00, 65.00 рублей,
ложа – 58.00 рублей, балкон – 50.00, 55.00 рублей.
«КУКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»
Белорусский театр «ЛЯЛЬКА»
14 ИЮЛЯ, четверг
|11:00,
13:00
|Беларускі тэатр “ЛЯЛЬКА” (Віцебск, Беларусь)
Казка “АЛАДЗІН” 6+
Рэжысёр – Віктар КЛІМЧУК
Сцэнаграфія – Аляксандр СІДАРАЎ
Лялькі і касцюмы – Ганна СІДАРАВА
Пераклад – Пятро ЛАМАН
Музыка – Алег ЗАЛЁТНЕЎ
Артысты: Алег РЫХТЭР, Юрась ФРАНКОЎ, Вольга ЛАЗЕБНАЯ, Вольга МАХАНЬКОВА, Ганна СЦЕПАНЕЦ, Валерый ЗІМНІЦКІ, Яўген ГУСЕЎ, Даніла КАТОВІЧ, Дзяніс КАЛЬЯНАЎ.
|12.00 рублей.
|18:00
|БЕЛГОРОДСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ (Белгород, Россия)
Хроники блокады «ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД» 12+
Автор пьесы – Ольга ПРУСАК
Режиссёр-постановщик – Михаил КЛИМЧУК
Художник-постановщик – Софья ШАХНОВСКАЯ
Музыкальное оформление – Михаил КЛИМЧУК
Хореограф – Денис ПРИМОРСКИЙ
Актёры: Виктория ШВЕЦОВА, Максим ГОЛЬЯНОВ, Павел РОДНИН, Михаил КРУПА, Елена ВЛАСОВА, Софья СОЛОДНИКОВА.
|15.00 рублей.
15 ИЮЛЯ, пятница
|11:00,
13:00
|Пензенский областной театр «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (Пенза, Россия)
Почти современная сказка «ЯБЛОКИ, МАША И БАБА-ЯГА» 5+
Режиссёр-постановщик – Владимир БИРЮКОВ
Музыкальное оформление – Владимир БИРЮКОВ
Сценография, куклы, костюмы – Виктор НИКОНЕНКО
Актёры: Антон НЕКРАСОВ, Марина ПРОШЛАКОВА, Ольга ШЕВЧЕНКО, Ольга ШНИТКО.
|12.00 рублей.
|18:00
|Театр «КАРАБАСКА» (Пермь, Россия)
Демонический парафраз «ШексПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ, ИЛИ ТРАГЕДИЯ ШУТОВ» 16+
Режиссёр – Олег ЖЮГЖДА
Режиссёр по пластике – Ирина ТКАЧЕНКО
Художник – Вера ЗАДОРОЖНЯЯ
Свет – Владимир ПРОЗОРОВ
Звук – Платон КУЗЬМИН
Актёры: Андрей ТЕТЮРИН, Наталья КРАСИЛЬНИКОВА.
|15.00 рублей.
16 ИЮЛЯ, суббота
|11:00,
13:00
|ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ (Махачкала, Республика Дагестан)
Сказка «ДЮЙМОВОЧКА» 5+
Режиссёр-постановщик – Михаил УРИЦКИЙ
Хореограф – Тарият КАПИЕВА
Художник – Вера ЗАДОРОЖНЯЯ
Композитор – Пьер КАМИЛАТ
|12.00 рублей.
|18:00
|ГРОДНЕНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ (Гродно, Беларусь)
Восточная повесть «ДЕМОН» 16+
Сценическая версия и постановка – Олег ЖЮГЖДА
Сценография – Лариса МИКИНА-ПРОБОДЯК
Музыка – Виталий ЛЕОНОВ
Актёры: Александра ЛИТВИНЁНОК, Лариса МИКУЛИЧ, Вячеслав АМБРОСЕВИЧ, Александр ШЕЛКОПЛЯСОВ
|15.00 рублей.
17 ИЮЛЯ, воскресенье
|11:00,
13:00
|ИВАНОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ (Иваново, Россия)
Удивительная история с превращениями «НЕ ЁЖИК» 0+
Режиссёр-постановщик – Заслуженный артист Российской Федерации Владимир КУЗНЕЦОВ
Художник-постановщик – Светлана ГРОМОВА
Композитор – Иван БОГОМОЛОВ
Тексты песен – Наталья ГРОМОВА
Артисты: Заслуженный артист Российской Федерации Владимир КУЗНЕЦОВ, Почётный работник культуры Ивановской области Наталья ГРОМОВА, Александра ВАРЕНТ.
|12.00 рублей.
|18:00
|Беларускі тэатр “ЛЯЛЬКА” (Віцебск, Беларусь)
Гісторыя шчасця “ЧАРАМАРА” 7+
Рэжысёр-пастаноўшчык – Міхась КЛІМЧУК
Сцэнаграфія, лялькі і касцюмы – Дзмітрый ГАРАЛЕВІЧ
Пераклад – Людміла СІМАНЁНАК
Харэаграфія – Дзіяна ЮРЧАНКА
Кампазітар – Яўген ПАЛАВІНСКІ
Артысты: Дар’я ЗІМНІЦКАЯ, Валерый ЗІМНІЦКІ, Дзяніс КАЛЬЯНАЎ, Кацярына АБРАМОВІЧ і іншыя.
|12.00 рублей.
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
13 ИЮЛЯ, среда
|18:00
|Марио Стефано ПЬЕТРОДАРКИ 12+
Бандонеонист и аккордеонист в сопровождении Заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида ИВАНОВА (художественный руководитель и дирижёр Денис ЧЕРТА)
|Партер – 45.00, 50.00 рублей, балкон – 35.00, 40.00 рублей.
15 ИЮЛЯ, пятница
|18:00
|ДиДюЛя 12+
Сольный концерт «МУЗЫКА МИРА» в сопровождении группы и струнного квартета
|Партер – 45.00, 50.00 рублей, балкон – 35.00, 40.00 рублей.
16 ИЮЛЯ, суббота
|15:00
|IV Международный танцевальный проект
“DREAM DANCE FEST” 6+
|Партер – 12.00, 15.00 рублей, балкон – 8.00, 10.00 рублей.
17 ИЮЛЯ, воскресенье
|18:00
|КОНЦЕРТ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА 6+
в сопровождении камерного оркестра
в рамках Дней Союзного государства
|Партер – 45.00, 50.00 рублей, балкон – 35.00, 40.00 рублей.
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ OPEN-AIR
В ночь с 15 на 16 июля
|00:30
|«РИТМЫ ЛЕТА» 16+
HENSY, GALIBRI & MAVIK, Иван ЗДОНЮК, VERBEE, ЭММА М, CHRIS YANK, BRANYA, NEBEZAO и другие.
|Танцпол:
Первые 1000 билетов – 31.00 рубль;
1001-й – 2000-й билеты – 41.00 рубль;
2001-й – 3000-й билеты – 51.00 рубль.
Фанзона:
62.00 рубля.
В ночь с 16 на 17 июля
|00:30
|“VITEBSK DANCE NIGHT” 16+
DJ GROOVE, ARSTON, LOWRIDERZ & SMOKY D, DJ CLOUD, DJ DimixeR, S-BROTHER-S и другие.
|Танцпол:
Первые 1000 билетов – 31.00 рубль;
1001-й – 2000-й билеты – 41.00 рубль;
2001-й – 3000-й билеты – 51.00 рубль.
Фанзона:
62.00 рубля.
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Национальный академический драматический театр
имени Якуба КОЛАСА
15 ИЮЛЯ, пятница
|19:00
|«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
НАЦЫЯНАЛЬНЫ АКАДЭМІЧНЫ ДРАМАТЫЧНЫ
ТЭАТР IМЯ ЯКУБА КОЛАСА
Віталь ВОЛЬСКІ
Камедыя “НЕСЦЕРКА” 12+
Пастаноўка – Навум ЛОЙТАР.
Рэжысёр аднаўлення – Віталь БАРКОЎСКІ.
У спектаклі занятыя: Пятро ЛАМАН, Раіса ГРЫБОВІЧ, Ульяна АЦЯСАВА, Арцём БЛАХІН, Яўген БЕРАСНЕЎ, Юрась ЦВІРКА, Георгій ЛОЙКА, Уладзіслаў ЖУРАЎЛЁЎ, Вячаслаў ГРУШОЎ, Тамара СКВАРЦОВА, Генадзь ГАЙДУК, Таццяна ЛІХАЧОВА, Міхаіл АСАНАЎ, Герман ДЫМАРЭЦКІ, Вадзім АСВЯЦІНСКІ, Рыгор ШАЦЬКО, Цімур ЖУСУПАЎ і іншыя.
|Партер – 18.00, 20.00 рублей, ярус – 15.00 рублей.
16 ИЮЛЯ, суббота
|18:00
|«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
Максим ГОРЬКИЙ
Драма «МЕЩАНЕ» 16+
Режиссёр-постановщик – Владимир ТУМАНОВ.
В ролях: Юрий ИЦКОВ, Надежда ЖИВОДЁРОВА, Сергей ЛЫСОВ, Михаил НИКОЛАЕВ, Елена МАРТЫНЕНКО, Екатерина РЯБОВА, Екатерина ЗОРИНА, Анна КОРОЛЕВА, Алексей МАНЦЫГИН, Мария ФЕФИЛОВА, Мария ГРИЦЮК, Арсений МЫЦЫК, Александр УДАЛЬЦОВ, Владимир БИРЮКОВ, Алина МУРЗАГАЛИЕВА, Оксана КУДЛАЙ, Ольга КОРЧАГИНА.
|Партер – 55.00, 58.00 рублей, ярус – 45.00 рублей.
17 ИЮЛЯ, воскресенье
|18:00
|«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Независимый театральный проект «ТриТформаТ»
Лев ТОЛСТОЙ
Спектакль «КАРЕНИНА» 12+
Режиссёр-постановщик – Татьяна САМБУК.
Композитор – Дарья ГАРБУЗНЯК.
Главный дирижёр – Виталий КУЛЬБАКОВ.
В ролях: Вера ПОЛЯКОВА, Наталья ХОЛОДОВИЧ, Дмитрий ЕГОРОВ, Юрий БАРАНОВ, Дмитрий КЛИМОВИЧ, Маргарита КИСЕЛИТЕ, Александр ТИМОШКИН, Глеб РАКИТИН.
В сопровождении малого состава Президентского оркестра Республики Беларусь п/у Виталия КУЛЬБАКОВА.
|Партер – 30.00, 33.00 рубля, ярус – 25.00 рублей.
18 ИЮЛЯ, понедельник
|19:00
|«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ
Николай Гоголь
Комедия «ЖЕНИТЬБА» 12+
Режиссёр-постановщик – Олег ЛЕУШИН
В ролях: Иван ГОРОДЕЦКИЙ, Максим ГИГЕНИН, Максим МЕТЕЛЬНИКОВ, Андрей КУДЗИН, Александр БАЙДАКОВ, Игорь МИХМЕЛЬ, Егор КУЧКАРОВ, Артур ХАЧАТРЯН, Людмила ЛАЗАРЕВА.
|Партер – 55.00, 58.00 рублей, ярус – 45.00 рублей.
Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск» –
Дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»
оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий фестиваля.
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