22:00

Гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ… 15 ЛЕТ НА «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ В ВИТЕБСКЕ» 16+ Елена ВАЕНГА, Андрей НИКОЛЬСКИЙ, Владислав МЕДЯНИК, Ирина КРУГ, Виктор РЫБИН и Наталья СЕНЧУКОВА, Рада РАЙ, Евгений КЕМЕРОВСКИЙ, Ислам ИТЛЯШЕВ, Эдуард ИЗМЕСТЬЕВ, Татьяна ТИШИНСКАЯ, Владимир ЖДАМИРОВ, Анатолий ПОЛОТНО и Федя КАРМАНОВ, Валерий КУРАС, Алёна ПЕТРОВСКАЯ, Евгений ГРИГОРЬЕВ (ЖЕКА), Катерина ГОЛИЦЫНА, Александр МАРЦИНКЕВИЧ и его «КАБРИОЛЕТ», Татьяна ЧУБАРОВА, Михаил ЯЦЕВИЧ, Виктор ДОРИН, Тамара КУТИДЗЕ, группы «ЛЕСОПОВАЛ», «ВОРОВАЙКИ», «ОРИЗОНТ», “KODI”, оркестр Михаила ЯНИСА, шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», а также артист из народа – участник проекта «О ЧЁМ ПОЁТ СТРАНА» на Шансон ТВ – Игорь КРАНОВ и другие.