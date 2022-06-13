Житель аг. Губичи

хранил дома винтовку

5 мая у губичанина правоохранители нашли и изъяли спортивно-охотничью винтовку «ТОЗ-8» аж 1959 года выпуска. Тем не менее, эксперты признали ее нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. С винтовкой в спортивной сумке обнаружили и патрон. С какой целью и где мужчина приобрел оружие, предстоит определить в ходе следствия. 3 июня в отношении жителя агрогородка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 295 УК Республики Беларусь.

В Коммунаре 35-летняя

женщина украла 150 рублей

у своей землячки

Вечер 18 мая для двух жительниц Коммунара обещал быть приятным во всех отношениях. Так оно на деле и произошло: одна из женщин, 35-летняя жительница агрогородка, зашла в гости к местной пенсионерке. Как водится, встретились, поговорили, выпили. Словом, хорошо провели время. Но неприятный сюрприз ожидал последнюю на следующий день, когда она обнаружила пропажу 150 рублей. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Виновницей кражи оказалась ее вчерашняя гостья. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

У гомельчанки взломали

страницу «ВКонтакте»

28 мая в милицию обратилась 33-летняя жительница Гомеля: двумя часами ранее к ее странице в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный осуществил несанкционированный доступ. 7 июня в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 349 УК. Напоминаем гражданам, что за подобные правонарушения предусмотрена максимальная ответственность в виде ограничения свободы до 2-х лет.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА