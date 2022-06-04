В Рекорде мужчина угнал трактор

На самодельную технику, принадлежащую пенсионерке из райцентра, позарился 30-летний будакошелевец. В период времени с конца апреля по 22 мая он проник на территорию домовладения в п. Рекорд и угнал самодельный трактор. Похищенную технику у молодого человека изъяли, возбуждено уголовное дело.

В Рогини вор забрался

в два домовладения

Улов поскромнее был у неизвестного, который в период с 15 по 18 мая похозяйничал в двух подворьях агрогородка. На территории первого похититель проник в незапертый гараж и вынес оттуда металлические листы. На другом подворье выломал дверь в баню и прихватил с собой алюминиевые тазы, металлический бак и два листа шифера.

Очередной жертвой киберпреступников стала жительница Коммунара

Девушка в одночасье лишилась 150 рублей. 18 мая неизвестный в ходе переписки в мессенджере «Инстаграм» под предлогом продажи одежды завладел данными ее банковской карты. 30 мая в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 УК Республики Беларусь.

В СУП «Андреевка» ночью украли телят

29 мая с территории МТФ «Михалевка» СУП «Андреевка» неизвестные похитили 4 теленка. Причиненный ущерб сельхозпредприятию составил более 1600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Получили по заслугам

1 июня в отношении двух неработающих жителей аг. Октябрь возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь. В марте текущего года мужчины решились на кражи, но действовали поодиночке: один из воришек вынес из частного домовладения перфоратор и болгарку, а второй из припаркованного на другой улице автомобиля – двигатель и колесо.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА