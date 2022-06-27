В Восходе горел гараж

Вечером 20 июня в РОЧС поступило сообщение о пожаре гаража в п. Восход. В результате огнем уничтожены кровля и имущество внутри блочного помещения. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

РОЧС напоминает о правилах содержания гаражей: если вы поставили машину «на прикол» в гараже, то отключите от аккумулятора всю электрическую проводку, подумайте о наличии средств, которые смогут вам помочь при пожаре. Также приведите в порядок территорию вокруг гаража: мусор, который может загореться, надо убрать, а участки, где могут разлиться масло или топливо, засыпьте песком или землей. Периодически проверяйте проводку на предмет целостности изоляции. Переносные печки вроде «буржуйки» в гараже разжигать категорически запрещено. Помните: ваша безопасность – в ваших руках. В случае пожара звоните по телефонам: 101 или 112.

Украли и продали

Кражу 4-х телят на МТФ «Михалевка» в СУП «Андреевка», произошедшую 29 мая, совершили 34-летний житель Ветковского района и два неработающих жителя Гомельского района (35 и 33 лет). При просмотре записей видеонаблюдения оперативники зафиксировали вблизи фермы автомобиль ВАЗ. Правоохранителям удалось узнать, кому принадлежит машина: им оказался житель Ветковского района. На его подворье были обнаружены два пропавших теленка. Двух оставшихся мужчина и его подельники успели продать. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вор задержан,

а похищенное

изъято

Неработающий житель д. Октябрь в июне забрался внутрь одного из домов агрогородка, выставив оконное стекло, и похитил 2 удочки, спиннинг и опрыскиватель на сумму 160 рублей. Владелец дома, житель областного центра, обнаружив пропажу, обратился в правоохранительные органы. Похищенное изъято, а в отношении вора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА