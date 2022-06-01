В рамках Года исторической памяти профсоюзы агропромышленного комплекса Будакошелевщины организовали туристическую поездку для молодых специалистов и работников сельскохозяйственной отрасли в историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Примечательно, что именно день поездки, 28 мая, на территории комплекса проходили мероприятия, посвященные Дню пограничника. Благодаря военно-исторической реконструкции зрители получили возможность в живую увидеть события первого дня войны и стать свидетелями самоотверженной обороны одной из застав. В реконструкции были задействованы военно-исторический клуб «Солдаты Победы» и боевая техника времен Великой Отечественной войны.

Вниманию участников экскурсии были представлены музыкальные номера в исполнении ансамбля пограничной службы Республики Беларусь, плац-парад роты почетного караула войсковой части 2007, выступления курсантов Института пограничной службы с элементами рукопашного боя, показательные выступления специалистов-кинологов кинологического центра войсковой части 2044.

Также была предоставлена возможность самостоятельно осмотреть площадки с боевой техникой, авиацию, инженерную технику, а самые смелые даже постреляли из охолощенного оружия, покатались на танке и полетали на военном вертолете.

Специалист по связям с общественностью Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Елены Степаненко