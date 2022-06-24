У водоемов, расположенных на территории района, установилась поистине жаркая пора: как для отдыхающих, так и для спасателей. Несмотря на то, что местными распорядительными органами оборудованы места для купания и отдыха, многие граждане проводят свое свободное время на водных объектах, где плавать и нырять очень опасно, а употребление при этом спиртных напитков неминуемо приводит к трагедии.

Чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, связанные с гибелью людей на водоемах, спасатели и представители общества спасения на водах, совместно с корреспондентом районной газеты «Авангард», провели рейд по местам массового отдыха, а также там, где купаться категорически запрещено.

В ходе рейдовых мероприятий участники совместной группы провели профилактические беседы с отдыхающими, при этом обращают внимание на психофизическое состояние граждан, осуществление родительского контроля за детьми во время купания, также в процессе беседы привели печальные примеры времяпровождения у воды.

В местах, где запрещено купаться, установили предупреждавшие таблички «Купание запрещено!». Не забыли и об информировании населения, вблизи водоемов, на информационных стендах разместили листовки о правилах безопасности на водоемах.

Спасатели надеются, что беседы о безопасном поведении на воде принесут желаемый результат, а чтобы полученные знания не забывались, вручили наглядно-изобразительную продукцию с напоминанием о том, что вода не прощает беспечности.