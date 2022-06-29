Удары молнии моли стать причиной пяти пожаров, случившихся ночью 29 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

В 1.39 поступил сигнал о пожаре сарая в д.Озераны Рогачевского района. Огонь уничтожил кровлю, повредил имущество внутри. Спустя 13 минут спасатели выехали по сообщению о ЧП в д.Заспа Речицкого района. В результате пожара уничтожены кровля кирпичного дома и деревянный сарай.

В 2.33 пришла информация, что горит гараж в д.Ректа Жлобинского района. Поврежденными оказались стены, потолочное перекрытие и имущество в деревянном строении.

В д.Бобовка Жлобинского района и в д. Рудня Кошелевская Буда-Кошелевского района пожары охватили сараи.

Во всех случаях пострадавших нет. Причину произошедшего устанавливают, рассматривают версию о проявлении сил природы — ударах молнии.