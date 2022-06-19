Сегодня свой профессиональный праздник отметят медицинские работники страны

Среди них – 700 медиков Будакошелевщины. Разные жизненные истории четырех героинь нашей публикации объединяет одно: ни одна из них не разочаровалась в выбранном пути и готова пройти его снова и снова.

Молодой врач Кристина Дроконова всегда знала, что работать будет на своей малой родине. Девушка – уроженка Пенчина. Она не только сама вернулась домой, но и смогла убедить супруга Станислава, жителя Добруша, переехать в Буда-Кошелево. Молодой человек по профессии сварщик, но нашел себя в совершенно другой ипостаси: с недавних пор работает бригадиром ДМБ в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

О том, что будет медиком, Кристина твердо решила еще в старших классах. После окончания Гомельского медуниверситета некоторое время работала анестезиологом-реаниматологом, а потом врачом клинической лабораторной диагностики и заведующим лабораторией. Особенность этого профиля в том, что врач не имеет прямого контакта с пациентом, но результаты проведенных исследований на всех этапах лечения крайне важны. К тому же, помимо знаний и профессионализма, в помощь медикам сегодня и современное оборудование. К примеру, одним из последних приобретений стал гематологический анализатор, который с максимальной точностью и достоверностью определяет основные показатели крови.

Дружный коллектив, и лаборанты, и санитарочки, уважают и всячески поддерживают молодого руководителя. Кроме общего руководства, Кристина Дроконова занимается диагностикой сложных случаев, различных патологических процессов, причем в любое время дня и ночи. Ведь главный принцип, которым руководствуется в работе Кристина Степановна, – это оказание своевременной и качественной помощи пациентам.

Наша Андреевна – так уважительно от мала до велика называют своего доктора Марию Чубанову жители Ховхло и еще нескольких окрестных деревень Чеботовичского сельсовета. Если быть точнее, Мария Андреевна – местный фельдшер, заведует Бервеновским ФАПом на протяжении уже полувека.

Про таких, как она, преданных своему делу, профессии, жизненным принципам, говорят «соль земли». Подумать только, у Марии Андреевны всего одна запись в трудовой книжке и единственное место работы. Она уже 15 лет на пенсии, но продолжает лечить своих земляков. После окончания Мозырского медучилища уроженка Ветковского района была распределена в наш район. Здесь встретила своего будущего супруга, с которым рука об руку идут по жизни вместе уже почти 50 лет.

По признанию Марии Андреевны, тяга к профессии у нее с далекого детства, когда бесстрашно делала первые уколы буренкам на ферме, где работал ветврачом отец. Династию медиков продолжила и одна из дочерей Марии Чубановой, выучившись на врача-педиатра. Здесь уже примером для подражания стала сама наша героиня, когда с самого детства приводила двух дочек на работу, брала с собой на вызовы к пациентам.

На ФАПе нет компьютера, да он и не нужен Марии Андреевне вовсе: все цифры, как в программе, у нее в голове. Знает по памяти каждого пациента, кому и когда сделать прививку, кто какое принимает лекарство. Односельчане благодарны Андреевне, даже в отпуск неохотно отпускают и предпочитают ее помощь любой карете скорой помощи.

Терапевт должен знать всё, постоянно учиться и совершенствоваться в своем деле, быть всегда на страже здоровья своих пациентов и идти к ним только с хорошим настроением и позитивом – таковы составляющие профессионального кредо доктора Ирины Ганновой.

Так сложилось, что дилемму с переездом в Буда-Кошелево из Гомеля у Юрия и Ирины Ганновых решил именно квартирный вопрос. Супруг в свое время устроился на работу в «АМИПАК», в ЦРБ стала работать и Ирина Владимировна. Молодому доктору предоставили служебное жилье, и семья обосновалась в райцентре.

Ирина Ганнова сначала работала участковым терапевтом, а с 2012 года трудится врачом терапевтического отделения райбольницы. Ежедневно порядка двадцати пациентов находится у нее на лечении. По ее мнению, особенность работы в условиях стационара в том, что на определенное время возникает некий тандем доктора и пациента, когда первый применяет все свои знания и умения, чтобы вылечить или облегчить состояние больного, а второй должен полностью довериться врачу и следовать его рекомендациям. Только тогда можно достичь положительного результата.

На работе бывает сложно, порой тяжело, но интересно, отмечает Ирина Владимировна, и без своей профессии себя не представляет. И при этом добавляет: «Никогда не стоит бояться учиться у молодых и в то же время всегда приходить к ним на помощь».

Еще для одного медработника, уроженки Гродненской области, Будакошелевщина также стала второй родиной. Старшая медсестра райполиклиники Светлана Алексейкова на руководящей должности меньше года, но застать ее в кабинете практически невозможно. Она то на приеме в «красной» зоне, то решает различные хозяйственные вопросы – словом, ответственная и беспокойная натура.

Порядка 130 человек среднего и младшего медицинского персонала в ее подчинении. Но от своей предыдущей работы, от общения со своими пациентами полностью Светлана Ивановна отказаться так и не смогла: совмещает нынешнюю должность с работой на участке и по-прежнему спешит по вызовам на ул. Совхозную и в м-н Восточный Буда-Кошелева.

Стать медиком она решила когда-то по совету мамы, также медработника, окончила Гродненское медучилище по специальности «Сестринское дело». Светлана Ивановна убеждена, что профессия медика – это призвание, и ни в чем другом себя не видит. Всем своим коллегам в преддверии профессионального праздника желает здоровья, терпения, оптимизма и хорошего настроения.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец

УНП 400041607