Сегодня заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова провела встречу с работниками центральной районной больницы. В центре внимания участников круглого стола – расследование геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, празднование Дня Независимости и информационная грамотность.

Участие в мероприятии приняли: главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, курирующий вопросы идеологии, Марина Агажельская, старший научный сотрудник историко-культурного центра Дмитрий Сергун и руководство ЦРБ.

О трагических страницах истории нашей страны и геноциде со стороны гитлеровцев и их пособников из числа местного населения, которому подверглись белорусы в годы войны, подробно рассказал Дмитрий Сергун. Он отметил, что политика фашистского геноцида на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны – это карательные операции и тысячи сожженных деревень, лагеря смерти, гетто и другие места принудительного содержания, показательные казни и устрашающие виселицы в городах. Нацистами и их пособниками было проведено более 140 крупных карательных операций, целью которых было физическое уничтожение партизан, разорение экономической базы движения народных мстителей, убийство местного населения и угон трудоспособных в Германию, вывоз ресурсов, сельхозпродукции, скота. К сожалению, не обошла эта страшная участь и Будакошелевщину. Расследование геноцида населения Беларуси продолжается и сегодня, открывая новые страшные страницы истории Великой Отечественной войны.

Важность умения ориентироваться в современном информационном пространстве в эпоху информационных войн, когда активно насаждается западная пропаганда и действуют экстремистские сообщества, подчеркнула Марина Агажельская.

В завершении обсуждения Людмила Кураликова отметила значимость предстоящей даты для нашего государства День Независимости.

– Мы не можем допустить, чтобы история независимой Беларуси была переписана. Все мы знаем, какой великой ценой нам досталась свобода. Наша страна за годы независимости заняла достойное место на мировой арене и добилась заметных успехов во всех сферах жизни. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто отдал свои жизни на полях сражений, говорим слова благодарности ветеранам за их подвиг, мирным жителям – за их труд. Уверена, что и в нынешнем году Будакошелевщина достойно отпразднует один из главных государственных праздников, – отметила Людмила Адамовна.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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