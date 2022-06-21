В медучреждения района поступило 2300 доз вакцины.

Желающие поставить бустерную дозу могут обратиться в прививочный кабинет райполиклиники (контактный тел. 8 (02336) 7-22-10) или медучреждения по месту жительства.

«Спутник Лайт» – векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Помогает исключить тяжелое течение COVID-19 в случае заражения. Не содержит коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Вакцинация проводится в один этап. «Спутник Лайт» можно использовать только для ревакцинации. В качестве первой вакцины необходимо прививаться любой имеющейся в наличии вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Напоминаем: единственная надежная защита от инфекции – ВАКЦИНАЦИЯ.

Подготовила

Наталья НИКОЛАЕВА