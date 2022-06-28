В Якутии в связи с лесными пожарами ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий указ подписал во вторник глава Якутии Айсен Николаев, пишет ТАСС.

«Погодные условия на территории республики ухудшаются, новых пожаров появляется все больше. За последние сутки в лесах Якутии обнаружено 34 новых пожара, число природных возгораний увеличилось до 60. Это значимый рост. Поэтому, несмотря на то, что количество лесных пожаров сейчас в несколько раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года, в целях мобилизации ресурсов для подготовки к пику пожароопасности я принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что высокий класс пожароопасности установился в 10 районах республики. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Томпонском и Мирнинском районах. «Мы не можем и не должны расслабляться, впереди самые сложные недели, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы справиться с лесными пожарами», — добавил глава региона.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов России. В республике тушат 21 пожар на общей площади более 55,5 тыс. га. Из них 11 возгораний на площади свыше 50 тыс. га находятся в зоне контроля в труднодоступной местности. К тушению привлекли 772 человека, задействовали 35 единиц техники.

БЕЛТА