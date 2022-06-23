Центр помощи «Вера» ведет несколько благотворительных сборов в поддержку тяжелобольных детей и взрослых из различных уголков Беларуси.

Саше Журавскому необходим откашливатель

Саша Журавский из города Полоцка страдает редким генетическим заболеванием – мышечная дистрофия Дюшенна. Это заболевание, при котором мышцы постепенно слабеют и атрофируются. Два года назад Саша перестал ходить, постепенно сила утрачивается и в руках, стала ослабевать дыхательная мускулатура. Это сильно затрудняет выведение мокроты из бронхолёгочных путей. Сейчас мальчику не обойтись без аппарата для очистки дыхательных путей – откашливателя CoughAssist E70. Родители обеспокоены: если не приобрести оборудование, которое поможет Саше очищать легкие, это станет угрозой для его жизни. Стоимость необходимого Саше откашливается с принадлежностями – это 28812 рублей 75 копеек.

Центр помощи «Вера» ведет благотворительный сбор в поддержку Александра Журавского. За весь период сбора для Саши было перечислено пожертвований на общую сумму 19 067,75 рублей. Оставшаяся сумма к сбору – 9745 рубля. Ещё немного наших с вами усилий и сбор будет закрыт!

Лизу Пухальскую ждут на операцию по реконструкции ушной раковины

В начале июня был открыт сбор для Лизы Пухальской из города Могилёва. Девочка родилась со специфической формой лица, маленькой челюстью и без ушек. Ребенку был выставлен редкий диагноз – синдром Тричера Коллинза. У Лизы врожденный порок развития наружного и среднего уха с двух сторон, тугоухость 3 степени. С раннего возраста родители начали длительный и мучительный путь к обретению слуха и эстетического восстановления обоих ушек.

Девочка подрастает. Большой проблемой для неё становится вопрос эстетического вида. Из-за своей необычной внешности она привлекает к себе внимание посторонних. Девочку обижают пристальные взгляды сверстников в школе, её часто сторонятся, отказываются с ней играть.

В феврале этого года Лизе провели операцию по восстановлению слуха и эстетическую операцию правой ушной раковины в США. Сейчас у Лизы оно выглядит, как настоящее, девочка рада своему преображению. Но остаётся мечта о втором ушке – левом. Пластический хирург, который делал Лизе операцию, готов провести и восстановление левой ушной раковины, а также устранить специфическую форму лица – сделать ребенку щёчки, путем пересадки подкожного жира. Операция Лизе назначена на 17 августа 2022 года и времени у семьи остаётся немного. Стоимость такой операции огромная –138 356 рублей. Сбор для Лизы был открыт совсем недавно. В её поддержку собрано только 6% от необходимой суммы. Лиза очень ждёт нашей помощи и участия!