Центр помощи «Вера» ведет несколько благотворительных сборов в поддержку тяжелобольных детей и взрослых из различных уголков Беларуси.
Саше Журавскому необходим откашливатель
Саша Журавский из города Полоцка страдает редким генетическим заболеванием – мышечная дистрофия Дюшенна. Это заболевание, при котором мышцы постепенно слабеют и атрофируются. Два года назад Саша перестал ходить, постепенно сила утрачивается и в руках, стала ослабевать дыхательная мускулатура. Это сильно затрудняет выведение мокроты из бронхолёгочных путей. Сейчас мальчику не обойтись без аппарата для очистки дыхательных путей – откашливателя CoughAssist E70. Родители обеспокоены: если не приобрести оборудование, которое поможет Саше очищать легкие, это станет угрозой для его жизни. Стоимость необходимого Саше откашливается с принадлежностями – это 28812 рублей 75 копеек.
Центр помощи «Вера» ведет благотворительный сбор в поддержку Александра Журавского. За весь период сбора для Саши было перечислено пожертвований на общую сумму 19 067,75 рублей. Оставшаяся сумма к сбору – 9745 рубля. Ещё немного наших с вами усилий и сбор будет закрыт!
Лизу Пухальскую ждут на операцию по реконструкции ушной раковины
В начале июня был открыт сбор для Лизы Пухальской из города Могилёва. Девочка родилась со специфической формой лица, маленькой челюстью и без ушек. Ребенку был выставлен редкий диагноз – синдром Тричера Коллинза. У Лизы врожденный порок развития наружного и среднего уха с двух сторон, тугоухость 3 степени. С раннего возраста родители начали длительный и мучительный путь к обретению слуха и эстетического восстановления обоих ушек.
Девочка подрастает. Большой проблемой для неё становится вопрос эстетического вида. Из-за своей необычной внешности она привлекает к себе внимание посторонних. Девочку обижают пристальные взгляды сверстников в школе, её часто сторонятся, отказываются с ней играть.
В феврале этого года Лизе провели операцию по восстановлению слуха и эстетическую операцию правой ушной раковины в США. Сейчас у Лизы оно выглядит, как настоящее, девочка рада своему преображению. Но остаётся мечта о втором ушке – левом. Пластический хирург, который делал Лизе операцию, готов провести и восстановление левой ушной раковины, а также устранить специфическую форму лица – сделать ребенку щёчки, путем пересадки подкожного жира. Операция Лизе назначена на 17 августа 2022 года и времени у семьи остаётся немного. Стоимость такой операции огромная –138 356 рублей. Сбор для Лизы был открыт совсем недавно. В её поддержку собрано только 6% от необходимой суммы. Лиза очень ждёт нашей помощи и участия!
Вася Маркачевский мечтает пойти
17-летний Вася Маркачевский из Минска мечтает научиться ходить. Много лет юноша борется с последствиями тяжелой болезни – ДЦП и другими сопутствующими заболеваниями. Молодой человек передвигается только на коляске, но много работает над собой, чтобы приблизиться к главной мечте – начать ходить. Помочь в этом может специализированное оборудование.
Для того, чтобы научиться ходить, Васе нужны специализированные ходуны для инвалидов с тяжелыми двигательными расстройствами. Необходимая ему модель – тренажер механический для ходьбы с задней поддержкой “Грилло” с поддержкой таза и туловища (с комплектующими) – стоит 482610 рос.руб. (20387 бел.руб. по курсу НБ РБ на 03.06.2022). Семья обратилась в Центр помощи «Вера».
За последнюю неделю сбор для Василия продвинулся. В его поддержку пожертвований поступило на общую сумму 16740 рубля. Остаток по сбору – 3647 рубля. Хочется верить, что сбор для парня тоже в скором времени удастся закрыть.
Инсулиновая помпа нужна Никите из Мозыря
В июне был открыт ещё один благотворительный сбор в поддержку Никиты Смыка из Мозыря. У тринадцатилетнего мальчика сахарный диабет 1 типа. Каждый день Никиты сопровождается постоянными уколами инсулина, проколами пальцев, жестким контролем питания и диетой. Для мальчика и его мамы – это очень сложный режим жизни. Мама вынуждена не работать и постоянно находиться с Никитой рядом, чтобы контролировать его состояние и не упустить момент, когда необходимо сделать укол или измерить уровень сахара. Для таких детей выходом из сложной ситуации является инсулиновая помпа, работающая в паре с непрерывным мониторингом. Её использование позволит автоматически подавать дозу инсулина и освободит ребенка от необходимости постоянно делать уколы. На диагаджеты Никите необходимо собрать 12569 рублей. Пока в поддержку Никиты поступило 1501 рублей. Остаток по сбору для мальчика – 11068 рубль.
Костя Пустошилов не ходит, ему необходима коляска
Центр помощи «Вера» ведет сбор и для Константина Пустошилова из Бобруйска. Косте 26 лет. После 5 лет ребенку был выставлен тяжелый диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия. Это заболевание, при котором мышцы медленно теряют тонус и массу, постепенно утрачивается способность ходить и себя обслуживать. До 12 лет Костя ещё мог самостоятельно посещать школу, заканчивал её уже на надомном обучении. После 18 лет парень утратил способность самостоятельно передвигаться. Долгое время не мог смириться с тем обстоятельством, что теперь инвалидная коляска станет постоянным спутником жизни. Костя верил, что болезнь отступит, а сила в ногах вернется. Но этого не случилось.
В последнее время каждый шаг для Кости дается с большим трудом. Парень понимает, что уже не справляется без помощи коляски. Для пациентов с таким диагнозом подходит модель с электроприводом. Необходимая модель – кресло-коляска с электроприводом Caterwil 4wd с комплектующими стоит 507500 рос.руб (22844 бел.руб. по курсу НБ РБ на 16.06.2022 года). Самостоятельно приобрести дорогостоящее средство реабилитации семья не может. Поэтому они обратились в Центр помощи «Вера».