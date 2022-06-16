В масштабном проекте «Поезд Памяти» Гомельскую область представят 14 школьников. В их числе — старшеклассница Уваровичской средней школы Буда-Кошелевского района Елизавета Жилицкая. Девушка называет историческое путешествие настоящим подарком и уже считает дни до отправления. Своими ожиданиями она поделилась с корреспондентами БЕЛТА.

Спокойный размеренный отдых на каникулах — это не про Лизу. Ее июньские дни буквально расписаны по часам. В утро нашей встречи девушка торопится в школу, чтобы рассказать ученикам из летнего лагеря о жизни земляков в годы Великой Отечественной войны.

«Уваровичский тогда район немецко-фашистские захватчики оккупировали в августе 1941 года. С первых же дней враг устанавливал здесь свой порядок с жесткими репрессиями», — приводит исторические сведения Елизавета. Преступления оккупантов зафиксированы в документах, снимках. Часть из них хранятся в школьной музейной комнате. О страшных реалиях тех дней повествует информационный стенд: «Гитлеровцы расстреливали и вешали советских граждан, заживо сжигали на кострах и в пламени пожарищ, закалывали штыками, зарывали живьем в землю, топили в колодцах, травили собаками, умерщвляли газом в душегубках, голодом и холодом, выкачиванием крови, истребляли различными пытками и истязаниями». В октябре 1941 года по всему Уваровичскому району были проведены массовые аресты евреев, после этого последовали расстрелы.

Суровые сороковые прошлого столетия оставили незаживающие раны и в сердцах членов семьи Елизаветы Жилицкой. Ее прадедушка по линии матери — родной дядя бабушки — Иван Харитонович Козлов был одним из активных членов минского подполья. У него хранились материалы, которые партизаны пересылали подпольщикам, а подпольщики — партизанам. Под позывным Янка он занимался изготовлением и снабжением документов для подпольщиков.

«Дедушка помогал с паспортами и евреям. Чтобы они могли жить…Он спас много людей», — говорит Лиза. Девушка уточняет: о Иване Харитоновиче написано в документальной повести Ивана Новикова «Руины стреляют в упор».

«Однажды, придя домой, Витя увидела, что Иван Харитонович возится с чем-то в спальне возле комода. На комоде мигала керосиновая лампа, окна были тщательно завешены одеялами. В руках Ивана блестело лезвие бритвы. Витя тихо подошла и, став на цыпочки, заглянула через плечо. Иван лезвием бритвы осторожно подчищал чей-то паспорт.

— Что ты делаешь?

— Сложную операцию, — шутливо ответил Иван. — Старую женщину превращаю в молодого человека. Вы, медики, еще не дошли до этого, а я вот пробую…

— Нет, правда, что ты надумал?

— Видишь паспорт? Он принадлежал какой-то старухе. Я подчищу его и сделаю документ Михаилу Львовичу.

В те дни на квартире Марии Федоровны Калашниковой прятался ее знакомый Михаил Либантов, еврей. Он не пошел в гетто и хотел выбраться из города, чтобы как-нибудь попасть в партизанский отряд. Но с его документами невозможно было показываться на улице. Иван Козлов решил сделать ему паспорт на имя русского.

Витя долго любовалась ловкой работой Ивана Харитоновича. Лезвие незаметно, микрон за микроном, снимало с бумаги написанные тушью буквы. Никогда в жизни не видела Витя такого. Тушь словно таяла, не оставляя после себя следов.

— Ты чародей, Ваня! — восторженно проговорила она, глядя на тонкую работу художника. Она знала Ивана Козлова как хорошего артиста, талантливого художника-карикатуриста…

На другой день Иван Харитонович показал ей паспорт. Со снимка смотрел Либантов…Витя вертела в руках документ, разглядывала его на свет и не могла заметить подделки», — зачитывает страницы из произведения школьница.

К сожалению, осенью 1942 года Ивана Козлова арестовали. 27 декабря 1942 года он незадолго до казни написал товарищам письмо, которое они переслали в партизанский отряд. «Последнее письмо Ивана Козлова» было опубликовано на страницах газеты «Чырвона змена», и его знали на память белорусские партизаны.

«В честь моего прадедушки Ивана Харитоновича Козлова названа улица в нашем городском поселке», — добавляет девушка.

Есть в семейной летописи старшеклассницы и примеры мужества, отваги и героизма других родственников. «Мы помним о них, гордимся и безмерно благодарны поколению победителей за возможность жить, учиться, мечтать и строить будущее под мирным небом, в свободной стране. Бережно хранить правду о подвигах предков — наш долг. И «Поезд Памяти» — это еще одна возможность напомнить людям о правде войны и сказать самые искренние слова благодарности освободителям, тем, кто отдал свои жизни ради нас», — убеждена Елизавета.

Девушка признается, что с радостью восприняла новость-предложение отправиться на «Поезде Памяти»: «Сначала деталей было немного, но как человек, который любит путешествовать, согласилась сразу же. Уже потом узнала, что путь пройдет через города Беларуси и России. Мы побываем в памятных местах, которые связаны с Великой Отечественной войной».

За время путешествия школьница рассчитывает еще больше узнать о подвиге героев Брестской крепости, судьбе сел и городов. Ждет девушка знакомства с российскими Кубинкой, которая известна легендарной Таманской танковой дивизией и музеем бронетанковых войск, и Вязьмой, ставшей в годы войны ареной жестоких и кровопролитных боев. «Интересны, конечно, Москва и Санкт-Петербург. Всегда мечтала там побывать», — добавляет Лиза.

«Программой запланирована встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Думаю, что общение будет очень интересным, полезным, вдохновляющим», — делится ожиданиями девушка.

Она сама не первый год в движении лидеров района, области. «Лиза — председатель районного совета старшеклассников «Лидер», член областного молодежного парламента, победитель районного конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления «Лидер года». В школе ведет линейки и торжественные мероприятия. Она с характером и всегда имеет свое мнение, всегда за справедливость», — рассказывает об ученице директор школы Александр Концевенко.

К тому же она — автор различных задумок, идей. «Одна из них — чилл-пространство в нашей школе. Мы предложили организовать удобную для отдыха локацию для учеников — со столиками, пуфиками, настольными играми. Здесь дети с пользой смогут проводить время между занятиями. Нас поддержали, и проект уже реализуется», — приводит пример Лиза.

Вчерашняя десятиклассница убеждена: что опыт в инициативах пригодится ей и в профессиональном будущем. «Я очень люблю английский язык, плюс мне нравится профессия адвоката. И поэтому планирую поступать на международное право», — заглядывает в будущее девушка. До этого ответственного этапа у нее впереди еще год, а сейчас все мысли — о двухнедельном путешествии на «Поезде Памяти». «Думаю, что поездка даст новые знания, впечатления, знакомства, эмоции», — признается школьница.

«Нет сомнений, что Елизавета достойно представит и школу, и район, и область в важном историческом проекте», — заключает директор школы.

Проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России — председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и председателем Совета Федерации Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Участниками патриотического проекта станут 200 белорусских и российских школьников, по 100 от каждой страны, которые посетят города двух стран. 22 июня «Поезд Памяти» отправится в путь из Бреста и финиширует 3 июля в Минске. Проект посвящен Году исторической памяти и станет частью IX Форума регионов Беларуси и России.