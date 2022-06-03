24-летний Александр Мазуренко из города Бобруйска обращается ко всем неравнодушным людям, организациям и учреждениям в надежде на финансовую помощь, чтобы ЖИТЬ. У него рак крови.

Первый раз Саша заболел онкологией (астроцитома ствола головного мозга) в 8 лет, но тогда он не понимал, насколько это серьезно. Лишь повзрослев, узнал, что эта болезнь может забрать его жизнь. Каждый год (с 2006-го по 2021-й) на плановых осмотрах в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии врачи говорили, что у него все без изменений, т.е. болезнь стоит на месте.

За это время Саша окончил школу, колледж, поступил в столичный университет, устроился на работу. Вечером учился, а днем работал, и болезнь как-то отошла на второй план. Он даже начал строить планы. Но в августе 2021-го снова все рухнуло. Парень заболел обычной простудой, как ему тогда казалось. Однако после проведенных анализов его перевели в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, где и подтвердился диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Будучи уже на третьем курсе университета, парню пришлось взять академический отпуск и уйти с работы.

Александр знает, что лейкоз не лечится за короткий промежуток времени, но лечится. Главное, не опускать руки и делать всё возможное. И снова куча таблеток и химиотерапии. Для выхода в ремиссию ему был назначен «Иматиниб», но он уже не оказывал положительного эффекта. Тогда провели дополнительные анализы на совместимость с таблетками «Дазатиниб», по-другому «Спрайсел». Появилась положительная динамика!

Благодаря финансовой помощи знакомых, друзей, просто неравнодушных людей и небольших накоплений семьи было закуплено 5 упаковок лекарства. Стоимость одной – 64 000 тыс. рос. руб., рассчитана на один месяц. Принимать таблетки нужно на протяжении трех лет. На закупку 31 пачки лекарства на весь период лечения необходимо 1984000 рос. руб. (72800 BYN).

У семьи Саши нет таких средств, чтобы приобрести нужное количество дорогостоящего препарата «Спрайсел». Но парень не сдается и надеется на понимание и поддержку неравнодушных людей в благотворительном сборе средств. Ведь только с вашей помощью он сможет вернуться к нормальной жизни.

Саша находится под опекой социально-благотворительного учреждения «КиндерВита» https://kindervita.by/

Контакты для связи: +375-44-720-25-64 – мама, +375-44-739-67-40 – Саша, +375-33-322-03-78 – сестра Аня.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Пополнить БАЛАНС МТС +375 (29) 504-44-75

Через систему расчетов ЕРИП: Платежи > Благотворительность, общественные объединения > Помощь детям, взрослым > КиндерВита Код услуги в ЕРИП: 4764221 (в первой графе ФИО указать «Саше»)

Карта Беларусбанк МИР 9112 3801 7158 8785 до 04/27_Имя пользователя: ALENA MAZURENKA (мама). Путь пополнения карты через систему ЕРИП(!!БЕЗ КОМИССИИ)→БАНКИ, НКФО → БЕЛАРУСБАНК → ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА→№СЧЕТА ВY86 АКВВ 3014 0012 7514 8007 0000 → СУММА

Карта Сбербанк России 5469 3801 0588 4950 Kurulenka Volga А. (на доверенное лицо)

Для клиентов Альфа-Банка путь зачисления через InSync: Перевод/платеж > переводы > юридическому лицу > по УНП и номеру счета > УНП 193544063; счет BY37 ALFA 3135 2A10 3100 2027 0000 > получатель: КиндерВита; назначение: для Саши

Для клиентов Приорбанка путь пополнения в приложении: Произвольный платеж > вводятся данные по счету > БИК PJCBBY2X, получатель платежа: Учреждение КиндерВита, УНП 193544063, IBAN: BY35 PJCB 3015 0671 7410 0000 0933, назначение: для Саши

Благотворительные счета в ОАО «Беларусбанк».УНП 100325912, МФО АКВВВY2Х

Счета открыты в ЦБУ 703/Операционная служба — г. Бобруйск, ул. М. Горького, 2, на имя Мазуренко Елены Александровны (мама)

Транзитный счет BY63 AKBB 3819 3821 0115 5710 0000

✓ В белорусских рублях BY04 AKBB 3134 0000 0114 3007 0000

✓ В евро BY97AKBB 3134 2000 0054 8007 0000

✓ В российских рублях BY55 AKBB 3134 3000 0052 8007 0000

✓ В долларах США BY97 AKBB 3134 1000 0062 9007 0000

Информация о счете:

https://belarusbank.bv/ru/33139 /33142/30394/ blagotvoritelnost/ 6775

Отчет о поступлениях: https://vk.com/topic-201827909 48800630

Группы помощи:

В ВКонтакте: https://vk.com/alexsandr mazurenko

В Instagram: https://instagram.com/alexsandr mazurenko

В Viber: https://invite.viber.com/ ? g 2=AQAKjAddso7gaUvH9 ymxXhuycc Z2WZdGK39h0y4reen MW9QINAvPl%2FpM%2F3m% 2Fk7u2