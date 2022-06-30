Сегодня в торжественной обстановке в преддверии Дня Независимости сотрудники ПАСЧ №2 агрогородка Коммунар на территории части установили служебный автомобиль, который, как ожидается, станет её «визитной карточкой».

По словам начальника части Владимира Романова, идея установки автомобиля на пьедестал возникла у сотрудников Андрея Васильева и Даниила Сосновского. После чего они и взялись за её реализацию.

– В свое время служебный автомобиль «Нива» ни один год служил верой и правдой нашим коллегам. Потом его перевели в разряд учебных макетов. Ну а так как необходимости в нем уже давно нет, было решено подарить ему вторую жизнь. В течение месяца в свободное от службы время наши энтузиасты приводили его в порядок. И вот сегодня в преддверии одного из важнейших для нашей страны праздников, Дня Независимости, мы презентуем наше творение. Символично и то, что служебный автомобиль установлен на импровизированный пьедестал возле флагштока, что символизирует тесную связь и служение спасателей своему государству и народу.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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