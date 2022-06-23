В Витебске открылся II Форум медийного сообщества Беларуси «Региональные медиа в цифровом пространстве: опыт, проблемы, перспективы». В составе делегации от Гомельской области главный редактор «Авангарда» Ирина Палубец.

Как заявил министр информации Владимир Перцов: «Сила всех СМИ в правде. Мы никого не заставляем придумывать, генерировать фейки. Мы такие задачи не ставим ни региональным, ни центральным СМИ. Мы хотим добиться от всей прессы Республики Беларусь, чтобы она оперативно и объективно освещала все процессы, которые происходят в нашей прекрасной стране».

Второй год подряд форум собирает лучших представителей информационного сообщества страны, выступает площадкой для обмена мнениями и выработки новых идей, предоставляет возможность консолидации усилий экспертов различных отраслей знаний в вопросах дальнейшего развития региональных СМИ с учетом цифровизации общества, запросов аудитории, успешного продвижения государственного информационного продукта во всех средах.

Мероприятие направлено на повышение профессиональной компетенции представителей СМИ, развитие их внутрипрофессиональной коммуникации, овладение навыками работы в условиях конвергенции, формирование единого медиасообщества Беларуси для обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства. К участию приглашены руководители государственных республиканских и региональных СМИ, эксперты в сфере коммуникаций, представители идеологической вертикали страны, блогосферы.

Завершающим этапом работы форума станет торжественная церемония награждения победителей XVIII Национального конкурса «Золотая Литера».

По материалам БЕЛТА