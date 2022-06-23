Женский взгляд на политику Сериал продолжается. Но есть вопрос: куда подевали Грету?

Помните, примерно месяц назад я рассказывала о моем любимом сериале? Для тех, кто не читал вкратце: Европа начала вводить «адские» санкции против России, хотела разорвать все торговые связи, отказывалась платить за газ в рублях. По итогу часть стран все же решила оплачивать в рублях, часть – демонстративно отказалась от закупки «недемократического» газа, ЕС для проформы ввел частичное эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций (надо же было сохранить хорошую мину при плохой игре) и стал героически сражаться с взрывным ростом цен и дефицитом энергоносителей.

Сериал продолжается и, скажу я вам, становится все увлекательнее. Громко хлопнув дверью, некоторые страны теперь пытаются потихонечку влезть через окно. Вот уже и Латвия, все такая же маленькая и гордая, но теперь не столь принципиальная, воспользовалась европейской схемой, которая позволяет обойти свои же санкции, закупает российский газ. Выросли объемы поставок энергоносителей во Францию, и это при том, что страны ЕС заявляли о договоренности уменьшить, а в последствии и вовсе отказаться от импорта топлива. Финляндия, совсем недавно отказавшаяся от закупок российского газа из трубы, совершенно спокойно продолжает покупать сжиженный газ с проекта «Криогаз-Высоцк». А какие громкие заявления делала их министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен… А что делать, политика политикой, а без энергоносителей никуда.

Варианты ищут не только действующие члены ЕС, но и те, кто так стремится войти в дружную европейскую семью. Глава молдавского правительства заявила, что они «пытаются убедить европейцев создать фонд солидарности», чтобы Молдова смогла закупать газ на рынке. Ну да, у самих же европейцев вообще никаких проблем с газом, могут и «кандидатам в кандидаты» денег дать. И раз уж речь зашла о Молдове, не по теме, конечно, но не могу не упомянуть: здесь в преддверии нового урожая возникла проблема с хранилищами для зерна, так как имеющиеся в значительной степени заполнены прошлогодним урожаем. И это на фоне страшилок о мировом голоде из-за нехватки зерна. Вот и помогли бы Молдове европейцы с американцами экспортировать прошлогодние запасы, но нет, их интересуют только украинские. Интересная ситуация, получается, неправда ли?

Но вернемся к газовому кризису в Европе. Ситуация и так была не ахти, а здесь еще и снижение объемов прокачки газа из России (из-за санкций Siemens не может вернуть в Россию отремонтированное оборудование для компрессорной станции). И тут началось. Министр экономики ФРГ Хабек назвал снижение поставок газа из России «экономическим нападением» (удивительные все-таки люди, они же сами хотели отказаться от зависимости от России и «грязного» топлива). Глава Еврокомиссии призвала европейцев снизить температуру отопления или кондиционирования воздуха на два градуса в среднем по Европе, тем самым ЕС заместит поставки энергоносителей по «Северному потоку». Интересно, а сама она верит в то, что говорит? Чтобы сэкономить газ и в преддверии зимы заполнить подземные хранилища, европейцы увеличат выработку энергии на угольных ТЭЦ. Это заявляют поборники «зеленой» энергетики из Германии, Австрии, Нидерландов и Великобритании (привет, знаменитый лондонский смог), которые еще в прошлом году вынуждали Польшу прекратить добычу угля и закрыть угольную электростанцию «Белхатув». В связи с этим возникает крайне важный и серьезный вопрос: куда подевали Грету Тунберг? Почему она до сих пор еще не появилась на сцене? Китай и Бразилия бедняжки «украли детство», а здесь уже юность под угрозой. Нужно срочно выступить с трибуны ООН и разнести в пух и прах этих ужасных европейцев. Но она молчит, а то, не ровен час, объявят «агентом Кремля». Видать, Урсула фон дер Ляйен объяснила ей, что «защита демократии имеет цену», а с климатическим кризисом и «зеленой» энергетикой они потом разберутся.