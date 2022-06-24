Заседание прошло под руководством председателя райисполкома Анатолия Гапоника.

Участие в нем принял начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности МОБ УВД облисполкома Алексей Матарас.

На повестке дня было заявлено два вопроса. О состоянии работы по социальной реабилитации и адаптации лиц, имеющих судимость, на территории района доложил начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун.

О том, как выполняется санитарно-эпидемиологическое законодательство на объектах агропромышленного комплекса, рассказал заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, курирующий вопросы экономики, Александр Костючков.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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