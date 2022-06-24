Сегодня стартовала серия мастер-классов по ручному ткачеству.

– В Год исторической памяти историко-культурный центр и Ольга Берещенко решили объединить усилия и приобщить земляков, взрослых и детей, к наследию и традициям нашего края, – рассказала «Авангарду» директор центра Светлана Авсянникова. – На первом занятии наши маленькие участники наши маленькие участники своими руками изготовили тесьму, крученые и плетеные виды поясов. И это только начало. Каждый желающий под руководством нашего наставника может попробовать свои в создании более трудоемких и уникальных изделий. Среди работ Ольги – авторские самотканые сумки и рюкзаки, рушники, скатерти, народные костюмы с вытканными или вышитыми орнаментами, куклы-обереги и другие авторские работы декоративно-прикладного творчества с белорусским, в том числе гусевицким орнаментом.

Следите за афишей и обязательно приходите на следующий мастер-класс. Будет интересно.