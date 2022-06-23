Белорусский республиканский союз молодежи начал прием заявок на участие в национальном фестивале-конкурсе молодежного творчества «Огонь молодежных талантов», который состоится в рамках официальной программы Дня молодежи на XXXI Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Владислав Дубицкий.

«Мы приглашаем к участию в фестивале молодежные белорусские коллективы и индивидуальных исполнителей в возрасте от 11 до 31 года. Фестиваль будет проходить в двух возрастных категориях: 11-17 лет, 18-30 лет по следующим направлениям и номинациям. Конкурс «Огонь танца» (направление — хореография): «Шоу-программа», «Стрит дэнс», «Чирлидинг», «Современная хореография, «Белорусский народный танец». Конкурс «Огонь голоса» (направление — вокал): «Мировой хит», «Белорусский хит», «Славянский хит», «Авторский хит». Конкурс «Огонь уникальности» (направление — оригинальный жанр): «Акробатика», «Иллюзионизм», «Ведущий», «DJ и МС», «Театр моды», а также «Световое шоу», — рассказал Владислав Дубицкий.

По его словам, заявки на участие в фестивале можно направлять в ЦК БРСМ не позднее 3 июля по адресу: г.Минск, ул.Карла Маркса, 40 с пометкой «Заявка «Огонь молодежного таланта». «На сайте brsm.by опубликованы все условия подачи заявок с приложениями. Кроме того, описаны дополнительные возможности по их отправке через электронную почту либо факс», — дополнил координатор проекта.

Финал фестиваля состоится 16 июля на базе Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.

Белта