С приходом лета, большое количество людей выезжает на природу, что бы отдохнуть на берегу озера или речки, порыбачить, собрать грибов и ягод. Находясь на отдыхе, некоторые граждане не считают нужным заботиться о сохранности и чистоте природы – оставляют после себя мусор, пустые бутылки, тем самым загрязняют окружающую среду.

Мусор — один из самых заметных следов пребывания человека в лесу. Оставляя за собой бытовые отходы мы не задумываемся о том, что в этом мусоре имеются различные химические соединения, которые отравляют нашу землю, воду, воздух и наносят вред нашему здоровью.

Мусор следует уносить с собой и выбрасывать там, где его собирают и утилизируют. Не представляет труда убрать и мусор, оставленный другими людьми, особенно пластик и стекло.

За загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности установлена административная ответственность, предусмотренная ст. 16.22 КоАП Республики Беларусь.

Загрязнение леса отходами или сточными водами либо иным способом – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин. Загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, отходами или сточными водами либо иным способом – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.

Стоит отметить, что в Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь так же указано что рыболовы, осуществляющие любительское рыболовство, обязаны поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, не оставлять на их берегах мусор и другие отходы. Автомобиль необходимо оставлять на расстоянии до 30 метров от береговой линии водного объекта. Арендаторы рыболовных угодий обязаны поддерживать надлежащее санитарное состояние арендованных рыболовных угодий.

Нарушение Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства влекут административную ответственность, предусмотренную ч. 4 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.

Граждане, которые приезжают в рыболовные угодья просто отдохнуть, также должны убирать после себя мусор и бережно относится к созданным для них условиям.

Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, где бы вы не оставались на отдых — в лесу, у речки, озера, соблюдайте чистоту и правила пожарной безопасности! Охрана природной среды – долг каждого гражданина Республики Беларусь. Позаботьтесь о себе, заботясь о природе!

И помните — чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ