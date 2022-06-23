Превышение установленной скорости движения — одна из основных причин

дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно более ста дорожно- транспортных происшествий совершается на дорогах Гомельщины вследствие превышения скорости.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать

ограничения скорости, установленные техническими средствами организации дорожного движения, а так же интенсивность движения, обзорность дороги, дорожные, погодные условия и другие факторы, и влияющие на видимость дороги в направлении движения и ее состояние. Так же принимайте во внимание Ваше физическое и душевное состояние, опыт вождения. При движении водители обязаны соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки.

Уважаемые водители, всякий раз, когда вы оказываетесь за рулём, не забывайте придерживаться допустимых Правилами дорожного движения скоростных режимов. В населённых пунктах разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч, вне населённых пунктов легковым автомобилям на автомагистралях — не более 1 10 км/ч, на остальных дорогах не более — 90 км/ч. Скорость выше нормы не дает практически никакого выигрыша во времени, но зато увеличивает нервное напряжение водителя.

Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта не нарушать установленные скоростные режимы движения, ведь высокая скорость может привести к большой трагедии.

ОГАН ОВД Буда-Кошелевского райисполкома