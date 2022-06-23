В целях привлечения внимания общественности к актуальным проблемам нецелевого использования парковочных мест для инвалидов и контроля доступности стоянок для транспортных средств используемых (управляющих либо перевозящих) инвалидами, в период с 28 июня по 29 июня на территории Буда-Кошелевского района проводятся целенаправленные профилактические мероприятия (акции) по предупреждению и пресечению фактов использования парковочных мест водителями транспортных средств предназначенных для автомобилей эксплуатирующих водителями- инвалидами (либо их перевозящих), под условным наименованием «Стоп — парковка».

В соответствии с процессуально исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, при установке неправомерной стоянки транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов,- влекут наложения штрафа в размере двух базовых величин. ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома