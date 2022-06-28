Лето – самая жаркая пора для аграриев. И это не только потому, что природа балует земледельцев тридцатиградусной жарой, но и потому, что каждый день ставит перед ними новые задачи. Кажется, совсем недавно закончили посевную кампанию, а уже вовсю кипят работы по заготовке кормов. Но останавливаться и сетовать на небесную канцелярию не в правилах работников сельхозотрасли.

В данный период профсоюзы особое внимание уделяют контролю за соблюдением температурного режима и обеспечением питьевой водой на рабочих местах. По–прежнему на контроле остается питание работников и соблюдение законодательства об охране труда. Но, как известно, получить достоверную информацию можно только из первых уст, пообщавшись с аграриями на местах.

Сегодня председатель районной профсоюзной организации работников АПК Елена Степаненко побывала на полях филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Время встречи – обеденное, выбрано не случайно. Можно не только промониторить качество горячего питания, но и побеседовать с сельскими тружениками.

Обеды механизаторы получают в одноразовых термосах, претензий к качеству приготовления нет. Следует отметить, что, согласно коллективному договору, работники оплачивают 20 % от стоимости обедов, кроме того, ежедневно в летний период им выдается питьевая вода.

Не менее важно, что вопросы соблюдения законодательства об охране труда в этой сельскохозяйственной организации всегда на высоком уровне. Аптечками и огнетушителями техника обеспечена, спецодежда всегда выдается вовремя.

Как отметили работники, на заготовке кормов не всегда можно спрятаться от жары, а сено нужно убрать вовремя и в сухую погоду, соблюдая при этом весь технологический процесс.

Заканчивается первый месяц лета, но сельскохозяйственные работы только набирают обороты. Впереди самый важный и ответственный этап аграрного цикла – уборочная кампания. А пока профсоюзный мониторинг продолжается, завтра у профсоюзного лидера предстоит очередная встреча с работниками другого хозяйства.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Елены Степаненко