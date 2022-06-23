Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, сообщает газета «Известия».

О смерти певца, которому было 48 лет, сообщил его менеджер.

Отмечается, что причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

По предварительной информации, Шатунов умер сегодня ночью в машине скорой помощи.

Юрий Шатунов, солист «Ласкового мая» с 1986 по 1991 год, наиболее известен как исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Пусть будет ночь» и многих других.

Вскоре после ухода из «Ласкового мая» Юрий Шатунов переехал в Германию, где получил образование звукорежиссера, а также продолжил сольную карьеру.

Белта