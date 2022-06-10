Важнейшая задача текущей пятилетки — уравнять социальные стандарты для городской и сельской местности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском семинаре-совещании «Актуализация форм и методов работы с населением на местном уровне», передает корреспондент БЕЛТА.

«Напомню правительству и местным органам власти: важнейшая задача пятилетки — уравнять социальные стандарты для городской и сельской местности. Это касается не только услуг связи, но и качества и охвата транспортным сообщением, медицинским обслуживанием, — подчеркнул глава государства. — В столице они на порядок выше, чем в любом районном центре или агрогородке. А ведь именно на селе формируется наша продовольственная и, если хотите, демографическая безопасность. Там основа развития страны».

Своевременное решение вопроса обеспечения социальных стандартов снимет многие жалобы и обращения. «Такой подход должен обеспечиваться по всем направлениям», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Продолжая эту тему, глава государства напомнил о новых полномочиях Министерства связи и информатизации: «Люди ждут результата. В том числе и в вопросах цифрового равенства. Услуги мобильных операторов, «Белтелеком», обеспечивающих интернет-соединение, доступ к кабельному и интернет-телевидению должны быть приемлемыми по цене, особенно для жителей малых городов и деревень».