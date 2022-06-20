Гражданско-патриотические походы уже стали традицией и проходят в рамках акции «Познай свой край».

В этом году 17 июня более 60 учащихся первого курса и преподаватели колледжа посетили братскую могилу и музей в Потаповке. По маршруту движения ребята узнали новые факты о событиях Великой Отечественной войны на территории Будакошелевщины, исполняли известные военные песни под гитару, отведали солдатскую кашу.

Преподаватель истории колледжа Людмила Клименкова рассказала о первых днях оккупации района. По словам историка, партизаны и мирные жители старались держать оборону на местах и защищать самые важные объекты, однако 14 августа 1941 года район оккупировали гитлеровские войска. На братской могиле, где захоронены 634 воина Красной Армии, участники мероприятия почтили память павших героев.

«Важность подобных мероприятий несомненна, – отметила заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования Виктория Болдуева. – Тем более, когда они уже становятся традиционными. Помнить прошлое своей страны, своей земли, чтить и уважать подвиг дедов и прадедов – одна из первостепенных задач для молодого поколения».

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора