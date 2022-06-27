Стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку: на 100 баллов написали 67 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«Белорусский язык — первый предмет централизованного тестирования. ЦТ по нему абитуриенты писали 14 июня. Сегодня стали известны его результаты: на 100 баллов написали 67 человек», — проинформировал Юрий Миксюк.

Сертификаты основного этапа ЦТ абитуриенты начнут получать с 14 июля, пройдя испытания в резервные дни — с 21 июля. Участник ЦТ может забрать его в пункте, в котором проходил испытание. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании) и пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Последний при этом изымается.