Любовь БРАТИКОВА, пенсионер:

– Для меня настоящий друг – это тот, кому можно доверить свои секреты, рассказать о сокровенном. В моей жизни есть такой человек: со своей лучшей подругой Тамарой мы общаемся более 10 лет. Очень рада, что встретила ее. Пользуясь случаем, передаю привет!

Андриана МАСЛЯКОВА, учитель Бушевской школы:

– Есть люди, с которыми просто общаешься, а есть те, кого называешь друзьями. Для меня дружба – очень обширное понятие. Сюда входят взаимопонимание, уважение, поддержка, доверие и еще много чего. Однако главное в этом списке – быть «на одной волне».

Владислав КРЮКОВ, учащийся колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского:

– Считаю, друзей не может быть много. Я, например, могу назвать своими друзьями только троих. У нас общие интересы, одинаковый взгляд на жизнь, ценности. И еще уверен: в трудную минуту они поддержат меня и, если будет нужно, придут на помощь.

Ксения ТРУСЕЙ, сторож гимназии г. Буда-Кошелево:

– Говорят, что не бывает женской дружбы. Это неправда. Доказательство тому – моя подруга Татьяна. Мы познакомились 19 лет назад и общаемся до сих пор, хотя и живем в разных городах. Разговаривая с ней, я уверена, что все наши секреты останутся между нами.

Юрий ЕЖОВ, фото Алины Юринской