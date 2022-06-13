Вероятность лабораторного происхождения вируса SARS-CoV-2 нельзя исключить полностью. Мнение специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога и доктора медицинских наук Владислава Жемчугова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, можно ли полностью исключить лабораторное происхождение SARS-CoV-2, эксперт уверяет, что нельзя. «Современные технологии не оставляют никаких «заклепок», «сварных швов», то есть мы не найдем никаких следов, чтобы понять, что вирус был создан искусственно. Поэтому этот вопрос навсегда останется открытым, если кто-то просто не признается», — сказал Владислав Жемчугов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призывал к скорейшему выяснению происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию. При этом он указывал, что важно избегать политизации вопроса.

Одной из версий появления COVID-19, которую называли наиболее вероятной, стал переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Об этом было указано в совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухань. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов. Были озвучены и предположения о его лабораторном происхождении.

БЕЛТА