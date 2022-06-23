«Поезд Памяти» с 200 школьниками из Беларуси и России прибыл сегодня на железнодорожный вокзал Гродно. Среди них – 2 школьницы из Буда-Кошелевского района – уваровчанка Елизавета Жилицкая и старшеклассница Дербичской школы Диана Гирилович.

Мы связались с Лизой в промежутке между мероприятиями: настолько насыщенной оказалась программа. Девушка призналась, что проект только набирает обороты, но впечатлений – масса. Еще не улеглись эмоции от посещения Брестской крепости, знакомств с новыми друзьями. Елизавета в восторге от Гродно: город покорил своей красотой и богатым историческим прошлым. По ее словам, не везде можно увидеть уникальные здания, подобные Новому и Старому замкам, Коложской церкви.

Завтра школьников встречает Витебск. Пожелаем всем пассажирам «Поезда Памяти» счастливого пути!

Фото Белта