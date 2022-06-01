1 июня отмечают Международный день защиты детей, который является одним из самых старых международных праздников. Международный день защиты детей призван напомнить взрослым о том, что необходимо соблюдать права детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых, досуг и так далее.

История появления праздника

Согласно распространенному мнению, 1 июня 1925 года зародилась сама идея праздника, когда генконсул КНР в американском Сан-Франциско устроил сиротам из Поднебесной торжество, приуроченное к национальному празднику Дуаньу. Эта инициатива понравилась мировому сообществу.

Официальным годом возникновения Дня защиты детей считается 1949-й. Тогда в ноябре в Париже прошла сессия Международной демократической федерации женщин, где и было принято решение учредить праздник. Первый раз его отметили в 1950 году, ряд торжественных мероприятий состоялся в 51 стране мира.

Когда закончилась Вторая мировая война, многие дети остались без родителей и дома, поэтому им приходилось жить на улице, заниматься попрошайничеством и воровством. Некоторые малыши умирали от голода и болезней. Все это привлекло внимание неравнодушных людей.

В 1959 году в ООН была принята Декларация прав ребенка, но она носила изначально лишь рекомендательный характер. 20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которая стала первым и основным международно‑правовым документом, где закреплялись права несовершеннолетних на международном уровне, ее подписала 61 страна.

13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в СССР. На данный момент права российских детей защищает закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года.