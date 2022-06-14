В этом году 14 июня во всем мире будет вновь отмечаться Всемирный день донора крови.В Республике Беларусь в период с 1 по 14 июня пройдет информационно-образовательная акция «Всемирный день донора крови» под девизом Всемирной организации здравоохранения «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни».

В Гомельской области в рамках акции состоятся мероприятия, направленные на дальнейшее развитие донорства крови и ее компонентов, продвижение идеи безвозмездного донорства крови, как уникального способа благотворительности, не требующего от донора никаких материальных затрат.

Дата Всемирного дня донора крови приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, удостоенного в 1930 году Нобелевской премии, открывшего группы крови у человека. Всемирный день донора крови отмечается с 2005 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Цель дня — выразить благодарность донорам крови за спасение человеческой жизни и возможность способствовать регулярному добровольному безвозмездному донорству крови.

Единственный источник крови для переливания – донор. Донорами гордятся все страны, потому что они дарят другим людям самое ценное, что не купить и не заменить ничем другим – свою кровь. Не случайно это слово — донор, от латинского слова «donare», что означает «дарить». Часто такой подарок сберегает другому человеку жизнь, а среди тех, кому в первую очередь необходима кровь – дети, которые страдают от тяжелых заболеваний или пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Донорская кровь требуется при выполнении высокотехнологичных операций, в реанимациях, в травматологических, гематологических и хирургических отделениях. Донорская кровь необходима при родах и разной тяжести кровотечениях. В таких случаях кровь нужна достаточно быстро, когда счет идет на секунды. Хотя потребность в переливании крови и продуктов крови является всеобщей, существует заметное различие в уровне доступа к безопасной крови и продуктам крови между странами и внутри них. Во многих странах службы крови сталкиваются с проблемами в обеспечении достаточных запасов качественной и безопасной крови и продуктов крови.

В мае 2005 г. в ходе пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министры здравоохранения со всего мира единогласно заявили о готовности поддерживать добровольное донорство крови и о своей приверженности этой задаче. В резолюции WHA58.13 они постановили учредить Всемирный день донора крови и его проведение 14 июня каждого года. Кроме того, данная резолюция настоятельно призывает государства осуществлять и поддерживать хорошо организованные, координируемые на национальном уровне и устойчивые программы по крови с надлежащими системами регулирования. Оказание поддержки подразумевает, что правительствам необходимо обеспечить адекватное финансирование высококачественных служб донорства крови и расширения подобных служб с целью сбора достаточных запасов безопасной крови для удовлетворения потребностей пациентов.

Быть донором — полезно для здоровья, если сдать дозу крови — 450 миллилитров — белки плазмы полностью восстановятся через 2 — 5 дней, лейкоцитам и тромбоцитам понадобится до 7 дней, эритроцитам — до 2 месяцев. И белки, и клетки и так регулярно обновляются, а регулярно сдавая кровь, человек разгружает свой организм от этой работы. Происходит активизация системы кроветворения — клеток красного костного мозга и стимуляция иммунитета, снижение общего риска развития ишемической болезни сердца, тромбообразования, атеросклероза. По данным ВОЗ доноры крови, постоянно дающие кровь живут в среднем на 5 лет больше среднестатистического человека.

В рамках Всемирного дня донора 14 июня с 11.00 до 13.00 по телефону 7-29-45 на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячей» линии с заведующей отделением профилактики Жариной О.А.

Буда-Кошелевская ЦРБ