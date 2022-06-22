Патриотический проект «Поезд памяти» стартует сегодня от перрона Брестского вокзала и отправится по своему уникальному маршруту. Участниками патриотической молодежной акции Союзного государства стали 200 белорусских и российских школьников. Среди них – две представительницы Буда-Кошелевского района Елизавета Жилицкая и Диана Гирилович.

Вчера вечером, 21 июня, около Вечного огня в крепости состоялась торжественная церемония старта проекта «Поезда Памяти», во время которой участникам передали символы проекта – стенд с наименованиями городов, которые посетят школьники. Ночью учащиеся приняли участие в митинге-реквиеме в Брестской крепости и посмотрели реконструкцию обороны легендарной цитадели.

Сегодня молодежь встретилась в Бресте с одним из инициаторов проекта – с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой и смогли задать ей различные вопросы, в том числе и по проекту.

Ребята побывали и в Беловежской пуще, а завтра отправятся в г. Гродно. Финиширует «Поезд Памяти» 3 июля в Минске.

Своими первыми впечатлениями о поездке делятся Диана Гирилович:

– Уже в первые дни проекта все мои ожидания оправдались, я поняла, в каком уникальном мероприятии мне посчастливилось участвовать. Эмоции не передать словами. Одно посещение Брестской крепости чего только стоит. Не менее интересная поездка была и в Беловежскую пущу, а завтра нас ожидает увлекательное путешествие в город Гродно.