Сегодня участники проекта знакомятся с Витебском – третьим городом по маршруту следования. С нами на связи Диана Гирилович. Девушка рассказала, что уже успела покататься на колесе обозрения. Ощущения – просто классные. А сейчас вместе с ребятами из ее группы знакомится с музейными учреждениями города – с областным краеведческим музеем, музеем истории художественного училища и Домом-музеем М.Шагалом. Побывать в музее известного на весь мир художника – мечта Дианы.

Потом ребята узнают, чем живут студенты в местных ВУЗах – государственном университете им. П.М. Машерова, медуниверситете, ветеринарной академии и технологическом университете.

А вечером – праздничная концертная программа в Летнем амфитеатре.

– Программа очень насыщенная, только успеваешь дух переводить, – с восторгом рассказывает Диана, – но это здорово и интересно!

Поздним вечером «Поезд Памяти» отправится дальше с Витебского вокзала. Впереди у участников проекта – новые города и новые впечатления, о которых мы непременно расскажем.