22 июня с 11.00 до 12.00 выездной личный прием, а также «прямую линию» по тел. 8 (02336) 7-75-61 проведет заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областного исполнительного комитета Александр Николаевич СЕМИОНОВ на базе управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2, каб. №206.

Предварительная запись по телефону 8 (02336) 7-31-22.