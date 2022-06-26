Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

По оценкам ООН, общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет не менее 185 млн. человек (т.е. 3% всего населения нашей планеты, или около 12 % населения в возрасте от 15 до 30 лет). К сожалению, последствия наркозависимости для демографических показателей становятся все более угрожающими с каждым днем. Увеличивается доля несовершеннолетних и подростков среди потребляющих наркотики, увеличивается и число женщин, пристрастных к этой страшной зависимости.

Жертвами наркомании могут стать практически все, но в большей степени это касается людей молодого возраста. Пристрастие к наркотикам оборачивается трагедией для самих наркоманов, горем для их родителей и массой серьезных проблем для учителей, воспитателей. Проблемы эти при всей их серьезности и даже трагичности очень деликатны и требуют осторожного, взвешенного подхода.

Наркомания – тотальное поражение личности, к тому же в подавляющем большинстве случаев сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья. Множество специалистов, занимающихся лечением наркомании, называют ее «биопсихосоциодуховным» расстройством. Это значит, что принимающий наркотики человек постепенно утрачивает самоуважение; уничтожает свои лучшие нравственные качества; становится психически не вполне нормальным; теряет друзей, потом семью; не может приобрести профессию или забывает ту, которой раньше владел; вовлекается в преступную среду; приносит бездну несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело.

Еще одна особенность наркомании состоит в том, что она как патологическое состояние в определенной степени необратима, и часть произошедших в организме негативных изменений остается навсегда. Если давно отказавшийся от героина человек опять решит «разок покайфовать», ему неизбежно снова придется пройти через все круги наркоманского ада. Поэтому врачи стараются не говорить о «выздоровевших наркоманах», а предпочитают термин «неактивные наркоманы» (то есть не употребляющие наркотики в данный момент, а «момент» бывает долгим, даже длиною в жизнь).

С другой стороны, последствия наркомании в психике человека скомпенсировать можно, хоть и очень трудно. Однако для большинства наркоманов она остается пожизненным диагнозом.

Наркоманы (часто также их родные) слишком поздно понимают, что это не просто «баловство», а уже настоящая зависимость. Иногда пристрастие развивается через полгода и даже год, чаще – через 2-3 месяца, но нередко человек становится зависимым после первой же инъекции героина. Что случится с тем или другим конкретным индивидуумом, заранее никогда не известно.

Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей современности. С каждым днем все больше людей попадает в страшные сети порока, стараясь при помощи него скрыться от ежедневных проблем. Плата за подобные эксперименты над собственной жизнью безгранично велика, а результаты порой необратимы. Выбор человека — его шаг, но выбрать из двух возможных вариантов «за» и «против» наркотики – это непростительное и пагубное решение для любого.

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