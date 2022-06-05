День охраны окружающей среды в Белоруссии отмечается ежегодно 5 июня, согласно Указу Президента страны № 157 от 26 марта 1998 года. Одновременно с этим событием все жители планеты празднуют Всемирный день окружающей среды. Выбор такой даты для праздников, связанных с окружающей средой, не случаен. Именно в этот день в 1972 году прошла первая специальная конференция ООН по вопросам охраны природы.

Всемирный день охраны окружающей среды считается одним из самых важных событий экологического календаря и ежегодно отмечается в более чем 100 странах мира. Это помогает привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды и подчёркивает острую необходимость в изменении отношения человека к природным ресурсам.

Окружающая нас природа ранима и очень уязвима. Её можно сравнить с большим живым механизмом, и если хотя бы одна его «деталь» выходит из строя, то начинаются «неполадки» во всей системе. Чтобы подобного «сбоя» в нашем общем доме не произошло, задействуются природоохранные службы.

День охраны окружающей среды в Белоруссии – национальное событие, которое, как и в предыдущие годы, отмечается большей частью населения. Конечно, для экологов, зоологов, синоптиков, геодезистов и других подобных специалистов 5 июня считается профессиональным праздником. Но и обычные люди в этот день выходят на уборку территорий, сдают собранные за год батарейки в специальные пункты приема, выступают на митингах против строительства вредных производственных предприятий, слушают лекции об охране окружающей среды или просто хотя бы на минуту задумываются о том, как беречь нашу планету.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларусь в мировом «экологическом» рейтинге занимает 44 место. Всего в списке представлено 180 стран.

В Беларуси зафиксировано 1285 национальных парков, заповедников, заказников и памятников природы. Их совокупная площадь составляет 1811,6 тысяч га – 8,7% от общей площади страны.

В Беларуси – свыше 20000 рек, из которых 8 протяженностью свыше 500км, а 11 – от 250 до 500км. В стране насчитывается порядка 10800 озер.

Земельные ресурсы: в Беларуси зарегистрировано 42,3% сельскохозяйственных земель, 41% – лесных земель, на долю поверхностных вод, в том числе болот, пришлось, 6,1%, иных земель – 10,7%.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.