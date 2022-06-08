Лесные грибы и ягоды с большой вероятностью могут содержать повышенное количество радионуклидов цезия-137 в силу своих биологических особенностей поглощать и накапливать их в больших количествах чем в почве, на которой они произрастают. Дары леса на сегодняшний день остаются основным дозообразующим фактором.

На территории нашего района ежегодно регистрируется свыше 25% проб дикорастущей продукции с превышением действующего норматива по содержанию цезия-137. В 2021 году лабораторией Буда-Кошелевского районного центра гигиены и эпидемиологии проверено на содержание радиоцезия 14 проб грибов и 13 проб лесных ягод. Удельный вес грибов, не соответствующих РДУ-99 составил 28,6 %. Максимальное превышение составило в 1,5 раза. Ягод дикорастущих 23,1%.

Первое — помнить о различной способности грибов накапливать цезий-137.

Аккумуляторы : гриб польский, свинушка, масленок, моховик желто-бурый, горькушка. В плодовых телах этих грибов даже при загрязнении почв, близких к фоновому значению (0,1-0,2 Ки/км2), содержание цезия-137 может превышать допустимый уровень. Поэтому сбор этих грибов не рекомендуется. Сильнонакапливающие : грузди, волнушка розовая, зеленка, сыроежки. Собирать грибы этой группы допускается при плотности загрязнения почв до 1 Ки/км2 с обязательным радиометрическим контролем. Средненакапливающие : лисичка настоящая, рядовка, белый гриб, подберезовик, подосиновик. Слабонакапливающие : опенок осенний, гриб-зонтик пестрый, дождевик жемчужный.

Второе — в шляпках грибов концентрация радионуклидов в 1,5-2 раза выше чем в ножках, особенно это характерно для грибов с развитой ножкой (белый, подберезовик, подосиновик, польский).

Третье — различия содержания цезия -137 в молодых и старых грибах достоверно не прослеживается. Однако в старых грибах могут накапливаться ядовитые вещества.

Четвертое — из лесных ягод наибольшей способностью накапливать радиоцезий обладают голубика, клюква, брусника, черника. Несколько меньше накапливают радиоцезий земляника, малина, ежевика. Менее всего загрязнены ягоды рябины и калины. При равных условиях произрастания черника вбирает в себя цезия-137 в 2—3 раза больше, чем малина и земляника. При одинаковой плотности загрязнения почв накопление цезия-137 в ягодах больше во влажных условиях произрастания, чем в сухих.

Пятое — сбор грибов, относящихся к средне- и слабонакапливающим радиоцезий группам, дикорастущих ягод и плодов допускается в лесах с плотностью загрязнения почв до 2 Ки/км2. За оперативной информацией о местах, где можно собирать грибы и ягоды, обращайтесь в подразделения радиационного контроля лесхозов.

Шестое — собранные грибы и ягоды перед приготовлением необходимо обязательно очистить от прилипших частиц лесной подстилки, мха, почвы; у некоторых грибов необходимо снять со шляпки кожицу и несколько раз промыть в проточной воде.



Седьмое — не покупайте ягоды и грибы на стихийных рынках, а в местах организованной торговли требуйте у продавцов документ,подтверждающий, что их товар прошел радиометрический контроль

Восьмое — Обязательно проверить весь собранный «урожай» на содержание радионуклидов.

Это можно сделать бесплатно в лаборатории Буда-Кошелёвского районного ЦГЭ по адресу ул. 50 лет Октября 29а с 09.00 до 16.00. Для исследования необходимо представить 1,0 кг продукции. Дополнительную информацию можно получить по телефону 7 74 04.

Врач-гигиенист

Е.Н. Комешко