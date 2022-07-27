Сегодня ночью Вооруженными силами Украины был обстрелян Антоновский мост в Херсоне, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной власти.

В результате атаки украинских военных мост был поврежден, однако не разрушен.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на данный момент мост закрыт для движения, что создало неудобства для жителей области. Однако он заверил, что ремонт моста будет произведен в самые короткие сроки.

Антоновский мост является автомобильно-пешеходным. Он построен через реку Днепр и соединяет поселок Антоновка с городом Алешки. Протяженность моста — 1366 м.

БЕЛТА