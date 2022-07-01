С 1 июля на едином портале электронных услуг доступна услуга по представлению таможенным органам сертификатов обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра электронных услуг.

Отмечается, что это новый вид таможенного документа, который теперь можно передавать в таможенные органы с помощью общегосударственной автоматизированной информационной системы. Ранее реализована возможность передачи в таможенные органы электронного предварительного информирования, электронной статистической декларации, электронной транзитной декларации, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, декларации на товары по экспресс-грузам. Новая услуга НЦЭУ автоматизирует представление в таможенные органы электронных деклараций.

Услуга предназначена для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые являются резидентами Беларуси. При оказании услуги формируется электронное сообщение, содержащее уникальный номер таможенного документа, либо отказ таможенных органов присваивать номер.

Для того, чтобы услуга была оказана необходимо получить средства электронной цифровой подписи в точках оказания услуг ГосСУОК, заполнить заявку, заключить договор на оказание услуг и пройти аутентификацию на портале. После этого эта услуга станет доступна в личном кабинете.

В НЦЭУ обратили внимание, что с 1 июля тарифицируется только представление таможенным органам электронной импортной статистической декларации.