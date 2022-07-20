Школьники из Беларуси стали участниками программы «Международные умные каникулы» в рамках проекта «Школа Росатома» — отраслевой инициативы Госкорпорации «Росатом». В рамках проекта, который проходит с 17 июля по 6 августа, подростки из разных стран проводят каникулы в детских лагерях — вместе занимаются спортом, знакомятся с культурой, традициями и кухней разных народов, имеют возможность попробовать себя в различных видах деятельности.

Дети из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана станут участниками смен во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае и в Детском оздоровительном образовательном центре «Солнышко» в Свердловской области. От Беларуси 8 школьников отправятся в «Орленок» и 6 — в «Солнышко». Отбор был проведен среди активных участников мероприятий Госкорпорации «Росатом», которые реализуются в Республике Беларусь, в том числе среди слушателей атомкласса в средней школе № 3 г. Островца, посетителей различных мероприятий, которые регулярно проводит Информационный центр по атомной энергии в Минске.

«Я всегда с большим удовольствием принимаю участие в проектах Росатома. И очень рад, что мое участие заметили и поощрили. Я еще никогда не был в России, но очень хочу познакомиться со страной, ее природой и культурой. Уверен, что заведу новых друзей и обрету новые знания во время отдыха в лагере», — поделился впечатлениями ученик 5 класса Гимназии №1 г. Островца Александр Рыбак.

Международные умные каникулы – это одна из важнейших инициатив «Школы Росатома». Цель программы — развить творческий потенциал ребенка в различных видах деятельности: искусство, наука, технологии. Участники программы погрузятся в систему образовательных событий, в которых гармонично сочетаются дополнительное образование, общение со сверстниками и интересными взрослыми, отдых и развлечения.

«Мы приглашаем в детские лагеря талантливых детей из стран, в которых Госкорпорация «Росатом» реализует или планирует реализовывать собственные проекты. В этом году мы проводим смены в детском лагере «Орленок» и «Солнышко», и дети не просто получают прекрасную возможность отдохнуть летом, насладиться черноморским побережьем и уральскими лесами, но и смогут проявить и развить собственные таланты. Программа смен насыщенна различными активностями: дети смогут попробовать себя в различных видах искусств, науке и современных технологиях. И самое главное – такой международный формат помогает детям знакомиться с различными культурами, пробуждает интерес к миру и воспитывает уважение к окружающим», — отметила советник Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова.

По окончании смены каждый подросток получит сертификат участника программы, а наиболее активные и инициативные участники получат грамоты и дипломы.

Справочно

Проект «Международные умные каникулы» проводится по инициативе Госкорпорации «Росатом» с 2016 года, в рамках проекта реализуются международные детские смены в лагерях по всему миру. Категория участников программы: подростки 11-16 лет из образовательных организаций территорий расположения предприятий атомной промышленности и стран-партнёров Госкорпорации «Росатом»: победители мероприятий программы «Атомкласс», победители мероприятий для талантливых детей проекта «Школа Росатома» («Школа проектов», «Метапредметная олимпиада», «Инженерный фестиваль», «Те-арт олимп «Школы Росатома», «Арт-мастерские «Школы Росатома», «Детский фестиваль авторской музыки и поэзии «U235. Новые песни» и других), активные участники медиапроекта «АтомМЕДИА», а также победители и призёры различных творческих конкурсов в странах-партнёрах Госкорпорации «Росатом».