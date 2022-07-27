Неизвестные звонят и сообщают, что поступила посылка от интернет-магазина с наложенным платежом, которую срочно нужно забрать.

Мошенники требуют от клиентов забрать почтовые отправления, которые они не ожидают, о новом виде мошенничества рассказали в пресс-службе «Белпочты».

Как отмечают на предприятии, схема мошенничества достаточно проста. Неизвестные звонят и сообщают, что на имя адресата якобы поступило почтовое отправление от интернет-магазина с наложенным платежом. Мошенники требуют немедленно забрать эту посылку в объекте почтовой связи.

«Белпочта» обращает внимание, что когда поступает почтовое отправление получателю отправляется сообщение на viber или sms, или же в почтовый ящик будет отправлено бумажное извещение. При отправке сообщений через мессенджеры или на телефон отправителем будет belpost.by.

«Мы не информируем адресатов с помощью телефонных звонков о наличии почтового отправления и не требуем его обязательного и срочного получения», — подчеркнули в почтовом предприятии.

Более того, адресат может отказаться от поступившей на его имя посылки, добавили в «Белпочте».

Sputnik.by