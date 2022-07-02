На улице лето – для многих долгожданная пора: у школьников и студентов самые продолжительные каникулы, у людей рабочих – сезон отпусков. Однако жара нравится далеко не всем. А как к ней относятся будакошелевцы?

Дмитрий ЕРМАКОВ,

инженер

по медоборудованию Буда-Кошелевской ЦРБ:

– Люблю лето, а вот сильную жару не очень. Когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов, лично мне некомфортно. Повезло, что рабочий кабинет находится в тени. А когда езжу в командировки или хожу по городу, справиться с жарой помогают холодный лимонад и мороженое.

Валерия Попкова,

учащаяся СШ №1 райцентра:

– Лето – замечательная пора года. Но когда сильно жарко, у меня кружится голова. В такие дни стараюсь быть дома. Если же нужно куда-то сходить, обязательно надеваю кепку и беру с собой холодную воду. И, конечно же, покупаю мороженое: в жару без него никак.

Николай АЗЁМА,

учитель Гусевицкой средней школы:

– Я гипертоник, поэтому жару переношу тяжело. Как спасаюсь? Наверное, как и все: днем нахожусь дома, принимаю холодный душ, когда есть возможность – купаюсь. Не могу сказать, что не люблю лето, но мне больше нравится поздняя весна и ранняя осень.

Руслан РОМАНЬКОВ,

строитель, аг. Коммунар:

– В жару тяжело работать: голова кружится, быстро устаю. Но если часто делать перерывы, то все терпимо. Вообще, лето я люблю. В нашем агрогородке есть хорошее озеро, где мы с друзьями проводим много времени. А еще с жарой помогает справиться холодный квас.

Игорь ЕВСТРАТЕНКО,

учитель Николаевского детского сада-средней школы:

– Считаю, лето должно быть жарким. Проблем со здо-ровьем у меня нет, поэтому и зной переношу легко. Однако меры предосторожности соб-людаю: не работаю на улице под прямыми солнечными лучами, стараюсь находиться в тени, пью воду. А когда хочу взбодриться, принимаю холодный душ.

Юрий ЕЖОВ

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