С целью популяризации бережного отношения граждан к природной среде, предупреждения нарушений природоохранного законодательства и причинения вреда окружающей среде во время отдыха граждан на природе в период с 8 июля по 8 августа 2022 года проводится республиканская информационная кампания «Отдых без вреда природе».

В данный период будет усилена проводимая работа по предупреждению нарушений гражданами природоохранного законодательства во время посещения мест и зон отдыха у водоемов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), любительского рыболовства, а также разъяснительная работа об организации отдыха без вреда природе.