В Послании Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию от 19 апреля 2019 года поставлена задача распространения проекта ВОЗ «Здоровые города» на все населенные пункты республики через реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» и создание национальной сети. В этой связи в Гомельской области активно ведется работа по реализации данного проекта.

Цель одна – народосбережение. Реализация проекта «Здоровые города и поселки» обеспечивается путем организации мероприятий по сохранению и укреплению и повышению здоровья населения с учетом всех аспектов территориального устойчивого развития (экономика, планирование территорий‚ архитектура и строительство, промышленность, транспорт‚ энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, общественное движение и другое).Это общая задача всех ведомств, организаций, предприятий, всего городского сообщества.

На территории Гомельской области проект «Здоровые города и поселки» осуществляется в 27 населенных пунктах – В Буда-Кошелевском районе проект реализуется в агрогородке Октябрь.