В Буда-Кошелевском районе ребенок выпал с третьего этажа

По предварительной информации, несчастный случай произошел сегодня в п. Красное Знамя Буда-Кошелевского района. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Сейчас за жизнь ребенка борются буда-кошелевские врачи. Это пока вся информация, имеющаяся на данный момент.

Мы же напоминаем, что ежегодно с началом весенне-летнего сезона все чаще регистрируются случаи травмирования детей при выпадении из окон. И количество их не уменьшается, не смотря на проводимую профилактическую работу.

Родители, не оставляйте детей без присмотра и не держите окна открытыми, если дома есть маленькие дети. Используйте оконные блокираторы. Помните, что большую опасность представляет москитная сетка. Случаи, когда маленькие дети выпадают из окон, схожи: практически во всех из них, подставив табуретку или любой другой предмет, забираются на подоконник, опираются на противомоскитную сетку и вместе с ней падают вниз.

Памятка для родителей

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.

Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если Вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.

Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.

Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.

ПОМИМО ЭТОГО, СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнатных остекленных дверей, так как ребенок может споткнуться и нанести себе травму.

Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.

Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты.В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может в них запутаться и спровоцировать удушье.

Дети – самое важное, что есть в жизни всех родителей, и каждый хочет обезопасить жизнь своего ребёнка, сделать ее максимально безопасной и уберечь свое чадо от всех проблем. Ежедневно в новостях можно прочитать

о происшествиях, случившихся с детьми из-за невнимательности родителей или пренебрежения мерами безопасности.

Безопасность – это самое главное в нашей жизни. Если соблюдать правила техники безопасности, обезопасить своё жилье и следить за своим ребенком,

с вами никогда не случится такого печального события. Стоит помнить, что дети не всегда задумываются об угрозах для их жизни, поэтому это прямая задача родителей.

Помните, что отвлекшись буквально на минуту, вы можете жалеть

об этом всю оставшуюся жизнь. Всегда оставайтесь начеку и цените своих детей.

Москитная сетка на окне не спасет ребенка от падения!