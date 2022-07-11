На вопросы, касающиеся кровообращения, ответят специалисты гомельских поликлиник и Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В июле врачи проведут профилактические акции и индивидуальные консультации, расскажут о здоровом питании и двигательной активности. Кроме этого, рассчитают индекс массы тела и научат правильно измерять артериальное давление.

Акции пройдут: 13 июля с 14.00 до 15.00 на Гомельском центральном рынке по улице Карповича, 28; 20 июля с 14.00 до 15.00 на Гомельском автовокзале, улица Курчатова, 1. Актуально

Источник: http://gp.by

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