Все педагогические коллективы прикладывают немало усилий, чтобы ребятам было комфортно и интересно получать знания. На какой стадии готовности находятся учреждения образования района, рассказывает «Авангард».

В школьных коридорах пока пусто и тихо, пахнет краской и чистотой. В шкафах ровными рядами выстроены книги и разложены учебные пособия, а до блеска вымытые доски уже ждут, когда на них появятся первые надписи. Между тем всему этому предшествовала огромная работа. Пока дети отдыхали, взрослые готовили классы и кабинеты к новому учебному году, наводили порядок и уют в школах, придумывали что-то новое и необычное, мастерили, выращивали цветы и ухаживали за ними. Все это выполнялось хозяйственным способом за счет внебюджетных средств.

Кстати, наводили красоту не только внутри учебных заведений, но и снаружи. Как, например, в Чеботовичском детском саду-средней школе, куда отправился «Авангард», чтобы посмотреть, чем новым 1 сентября будет удивлять ребят учреждение образования. Следует отметить, что в минувшем учебном году школа распахнула свои двери для учащихся после капитального ремонта. В учебном заведении 1962 года постройки полностью заменили кровельное покрытие, вместо старых деревянных оконных блоков установили современные стеклопакеты. Заметно изменились спортивный зал и холл на первом этаже, заменены двери в каждом кабинете, соблюдена и безбарьерная среда: на входе в здание установлен пандус, полностью оборудован и кабинет химии.

– В нынешнем году мы решили не останавливаться на достигнутом и продолжить преображение и благоустройство нашей школы, – рассказывает директор учебного заведения Татьяна Цыкунова. – После капитального ремонта особых проблем внутри самого здания нет, поэтому здесь мы ограничились покраской полов и небольшим косметическим ремонтом, чтобы ребята сели за парты в обновленных кабинетах. Все свои силы задействовали на благоустройство школьной территории. Первым делом разбили клумбы и высадили цветы. И, конечно же, все свои силы направили на реставрацию старого забора, которую выполнили за счет внебюджетных средств.

К слову, на текущей неделе школы и детсады уже начали получать сертификаты готовности к новому учебному году. По словам начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елены Парфененко, проверка готовности учреждений образования проводится по разным направлениям. Внимание обращается на соблюдение различных нормативов, но главное – это безопасность детей, поэтому в данном направлении проверяют особенно тщательно.

– При приемке школ и дошкольных учреждений особое внимание обращаем на создание комфортных условий для учебы и работы. Так, к новому учебному году за счет бюджетных средств завершен текущий ремонт кровли в Гусевицком, Октябрьском и Узовском детских садах. Частично заменили оконные блоки в пищеблоке Октябрьской школы. Антисептическая обработка и огнезащита деревянных конструкций во время ремонта кровли выполнена в Пенчинской школе. Произведена замена участков трубопроводов системы отопления в Губичской школе, а в Бушевском детском саду-средней школе заменили участки трубопроводов канализационной и водопроводной сети.

В яслях-саду «Солнышко» аг. Коммунар завершаются работы по ремонту и замене участка вентиляционной системы и воздуховодов. Позаботились и о воспитанниках Краснознаменского детского сада, где отремонтировали вентиляционную систему и произвели частичную замену оконных блоков. Ремонт канализационных труб выполнен в Узовском детском саду, в яслях-саду «Светлячок» г. Буда-Кошелево заменили выход на крышу и слуховые окна, а в Пенчинском детском саду отремонтировали систему канализации. Кроме этого, в некоторые детские сады были приобретены морозильник, протирочно-резательная машина и холодильники, – отметила Елена Петровна.

В целом же, как показывает практика, педагогические коллективы со всей ответственностью подходят к созданию безопасных условий для воспитанников и учащихся, а также к качественной организации образовательного процесса и питания.

Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора